2022-07-11 19:14:00

Gúzsba kötött múzeumok

A brit múzeumoknak még mindig nem rendelkezhetnek szabadon gyűjteményeik sorsáról. Így az Akropolisz díszei lehet hogy végleg Londonban maradnak, de Afrika és kelet irányába azért van némi elmozdulás az illegálisan megszerzett műkincsek visszaszolgáltatásában.

„Nincs semmilyen ok arra, hogy az Elgin-márványokat, az antik világ legbecsesebb, legszebb ránk hagyott emlékeit ne küldhetné azonnal vissza származási helyükre a British Múzeum” – írta Boris Johnson, a bökkenő csak az, hogy e sorokat 1986-ban vetette papírra még oxfordi egyetemistaként. Ma a Downing Street-ről másként látja, igaz, a felelősségvállalástól elzárkózik, múzeológusokra hárítva a döntést, akiket viszont egy negyvenéves törvény köt gúzsba, nem rendelkezhetnek szabadon gyűjteményeik sorsáról.

Margaret Thatcher "szofista, hajthatatlan" és "művelt emberek számára elviselhetetlen"- ostorozta levélben, az akkori miniszterelnök hozzáállását a napokban lemondott brit kormányfő.

Az Oxfordi Egyetem könyvtárában két írást talált a Ta Nea görög napilap londoni tudósítója, tartalmukat a napokban hozták nyilvánosságra, néhány fotóval is turbózva az érdeklődést. Ezeken a frízek visszaadása mellett kampányoló egyetemi diákszövetség (Oxford Union) elnökeként, Boris Johnson Melina Mercouri közelségében pózol. A színészként világhírre szert tett Mercouri, akkori görög kulturális miniszter 1983-tól követelte egyre hangosabban a faragványokat. A görög kormány azóta is folyamatos erőfeszítéseit világszerte tudósok, művészek és nemzetközi szervezetek támogatják. A Brexit némi reményt hozott, hogy bekerül a tárgyalási csomagba az ügy, ám Brüsszel végül kifarolt. Azóta újra és újra elutasításokkal szembesültek a görögök, az Unesco fáradozása, hogy össze hozza a feleket, hiába valónak bizonyult. A szervezet közelmúltbeli Párizsban tartott ülésén résztvevő 20 államból 18 támogatta a Athént, az utóbbiak nem szavaztak, a brit kormányt képviselő, kulturális, média és sportügyekért felelős miniszter pedig nemes egyszerűséggel azt mondta, a „kormány nem illetékes a Parthenon márványok ügyének rendezésében.” És a hajdan művészettörténetet hallgató mai Boris Johnson - bár az elmúlt hónapokban késznek mutatkozott, hogy újra vizsgálja az Akropolisz-dossziét - immár nem először bejelentette, a British Múzeumra testálja a feladatot. A kép ezzel kitisztult, az intézmény ugyanis, amióta világ a világ, ellenáll mindenféle restituciós kísérletnek, és nem csak a frízek esetében. Amúgy pedig a hatályos törvények szerint nem is dönthet a faragványok visszaadásáról.

Nagy Britanniában azért van akit zavar a róka fogta csuka állapot, a legutóbbi közvélemény kutatás szerint 59 százalék pártolná a restituciót, ennek tüntetésekkel is hangot adtak, és a múzeológusi körben is kicsapta a biztosítékot a kormány magatartása. Hogy is fogalmazott hajdan Johnson Thatcher szofista megnyilvánulásairól? Valószínűleg maga sem emlékezett rá akkor, amikor azt üzente az Unesco gyűlésén megjelenteknek, hogy a faragványok javát a „szemétből kotorászta ki" lord Elgin, ezért szó nincs lopásról, a derék brit nem tolvaj, hanem megmentő volt. Ez azért elgondolkodtatta a szakmát, amelynek bőséges irodalom áll rendelkezésére, hogy valós képet állítson össze a lord hajdani akcióiról.

De túl ezen, mintha lázadás előszele érte volna el a múzeumi köröket. A napokban a Victoria & Albert Múzeum igazgatója kijelentette, eljött az idő, hogy új törvényeket hozzanak a jelenlegi helyett, ami meggátolja a múzeumokat abban, hogy rendelkezzenek saját gyűjteményeikkel. Tristram Hunt legkésőbb a jövő évben érdemi párbeszédet szeretne a jogalkotókkal, „megérett a helyzet, néhány tárgy sorsának rendezésére” – idézte szavait a sajtó. A törvény, a National Heritage Act 1983-ban született, idejét múlt, megköti a múzeumirányítók kezét, a gyűjtemények érinthetetlenek, néhány kivételes esettől eltekintve, tilos a tételek értékesítése, ahogy a kétes eredetű tárgyak visszaszolgáltatása is. Kormányzati szerepvállalás kellene, a múzeumok rettenetesen sok anyagot őriznek, szelektálni kellene, eladni, esetleg megsemmisíteni, de erre nincs szabadságunk - nyilatkozta a BBC-nek.

Az Akropolisz díszei lehet hogy végleg Londonban maradnak, Afrika és kelet irányába azért van némi elmozdulás világszerte. A nyitottságát a törvénymódosítási kezdeményezéssel is bizonyító Victoria & Albert Múzeum (V&A) visszaadott Törökországnak egy görög istenfejet, amelyet 90 esztendeje őriztek az angolok. Az Erost a napokban egyesítették a hozzá tartozó szarkofággal az isztanbuli régészeti múzeumban (lásd keretes írásunk). Néhány nappal ezelőtt Berlinben írtak alá történelmi megállapodást, Németország több mint 1100 antik tárgyat ad vissza Nigériának. A berlini etnológiai múzeum kollekciójában 400 benini tárgy található, ennél többet, csaknem 900-at csak a British Múzeum őriz. Év elején a washingtoni Smithsonian Institution is Benin-bronzok visszaadására kötelezte el magát, ezt megelőzően a Metropolitan Múzeum of Art három tárgyat adott vissza Afrikának. Február elején a kölni Rautenstrauch-Joest Múzeum jelentette be, hogy visszaad Nigériának 96 darab benini udvari műkincset.

Az állóvizet egyébként néhány évvel ezelőtt Emmanuel Macron Burkina Faso-ban tett látogatásakor kavarta fel, itt ígéretet tett több francia múzeumban őrzött afrikai értékek jogviszonyának kivizsgálására, hogy azután 2020-ban megszülessen a törvény, amely lehetőséget ad az országba illegálisan került benini kincsek visszaszolgáltatására. Párizsban 90 ezer szubszaharai eredetű műtárgyat tartottak akkortájt nyilván. Patrice Talon, Benin elnöke, nemrég nyitotta meg Cotonou-ban a Franciaországból elsők között vissza kapott, 26 tárgyat bemutató kiállítást. Nigériában épül az Edo Museum of African Art, amelynek átadását 2025-re tervezik, remények szerint nem maradnak üresen a tárlók.