Gúzsba kötött múzeumok

A brit múzeumoknak még mindig nem rendelkezhetnek szabadon gyűjteményeik sorsáról. Így az Akropolisz díszei lehet hogy végleg Londonban maradnak, de Afrika és kelet irányába azért van némi elmozdulás az illegálisan megszerzett műkincsek visszaszolgáltatásában.