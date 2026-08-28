Korábbi nyilatkozataival ellentétben Andy Burnham az állam kihagyásával teljesen a British Museumra bízza az eredetileg az Akropoliszra szánt Parthenon-szobrok sorsát.
Világosan cáfolta az athéni vezetés az Elgin-márványok visszatérésének mikéntjéről szóló híreket.
Már a jövő év elején Athénba szállíthatják az Akropolisz Londonba került darabjait, miután a British Museum és Görögország közötti titkos tárgyalások „előrehaladott stádiumban vannak”.
Új fejezet kezdődhet a brit múzeumok életében annak a westminsteri parlament felsőháza által javasolt bizottságnak a felállításával, mely az Egyesült Királyság múzeumaiban őrzött, vitatott körülmények között tulajdonba vett műkincsek visszaszolgáltatását indíthatja útjára.
A brit múzeumoknak még mindig nem rendelkezhetnek szabadon gyűjteményeik sorsáról. Így az Akropolisz díszei lehet hogy végleg Londonban maradnak, de Afrika és kelet irányába azért van némi elmozdulás az illegálisan megszerzett műkincsek visszaszolgáltatásában.
A British Museumban őrzött ókori Elgin-márványok visszaszerzési kísérletének ügyében George Clooney felesége, Amal Alamuddin segíti a görög kormányt. Az emberi jogi ügyekkel foglalkozó brit ügyvéd egy küldöttséggel Athénba utazik jövő héten, hogy a görög kormányfővel, Antonisz Szamaraszszal vitassák meg a műkincsek görög honba való visszaszállítását.
Több mint fél évszázad után új helyen, új kiállítás keretében fogják bemutatni a világhírű Elgin-márványokat a British Museumban, amely jövő évben nagyszabású kiállítást rendez az ókori görög művészetről saját gyűjteményéből és más intézményektől kölcsön kapott kiállítási tárgyakból.