Gál Mária;

Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;

2022-07-12 22:59:00

Minden ukrán kell Putyinnak

Irán drónokat szállít Moszkvának, Ukrajna nyugati fegyverekkel kezdett ellentámadásba, a Kreml minden ukránnak állampolgárságot adna.

Miközben az oroszok továbbra is ostromolják a stratégiai fontosságú donbászi várost, Szlovjanszkot, egy újabb kisváros, Szerverszk lett az új célpont. Az orosz és az oroszok által támogatott szakadár csapatok el is kezdték a város bekerítését, mert arra igényt tart az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság. Támadnak az oroszok újra az észak-ukrajnai régióban is, Harkivot, Ukrajna második legnagyobb városát most már szinte napi rendszerességgel bombázzák.

Noha a kelet-ukrajnai fronton igen nehéz helyzetben van az ukrán hadsereg az orosz hadifölény miatt, az ukrán hadvezetés hétfőn este bejelentette, ellentámadást indít a dél-ukrajnai Herszon régió területeit megszálló orosz csapatok ellen. Kedd reggelre az első támadás meg is történt Nova Kahovka városában. Az ukrán parancsnokság facebook közleménye szerint orosz katonai egységekre és egy lőszerraktárra mértek csapást, amely során a katonai felszerelés mellett 52 katonát is vesztettek az oroszok. A település új oroszbarát adminisztrációja viszont állítja, hogy a térségben nincsenek katonai célpontok, az amerikai HIMARS rakétavetőkkel végrehajtott csapás polgári célpontokat ért, köztük egy templomot, gyógyszertárat és benzinkutat, hét civil meghalt, több mint hatvanan megsebesültek, sok embert temetett maga alá a törmelék, és több száz ház megrongálódott. Jekatyerina Gubareva, a herszoni orosz adminisztráció helyettes vezetője egyenesen terrorcselekményről beszélt.

Bár az állítások nem ellenőrizhetők független forrásokból, tény, hogy az ukrán ellentámadás lehetőségét már múlt héten felvetette Kijev, az ukrán hatóságok arra kérték a civileket, hogy hagyják el Dél-Ukrajnát, és azt sem titkolták, hogy az elfoglalt területeket főként a Nyugattól kapott fegyverekkel kívánják visszafoglalni.

A Krímmel határos Herszon környékén nem ez az első ukrán ellentámadás, több esetben már korábban is könyveltek el sikereket itt az ukrán erők, miközben az orosz csapatok legnagyobb része a donbászi harcokban van lefoglalva. Az ukránok most már egyre nagyobb sikerrel használják a HIMARS-okat, e tűzérségi rakétarendszerek segítségével – ukrán médiajelentések szerint – a donyecki Sahtiorszk város közelében likvidáltak több magas rangú orosz tisztet, az orosz 106. légideszant hadosztály parancsnokhelyettesei közül egy kivételével mindenki meghalt.

Moszkva egyre ingerültebb, Vlagyimir Putyin elnök ALekszdr Lukasenko fehérorosz diktátorral már az országaikat célzó állítólagos nyugati támadásai tervekről egyeztetett, Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pedig kedden azt mondta, „az Egyesült Államok és szövetségesei egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy nyílt katonai konfliktust provokáljanak ki Oroszországgal, ami már nukleáris nagyhatalmak közötti háborút jelentene.

Nem hagyta szó nélkül Kijev Putyin azon lépését sem, miszerint könnyített eljárással minden ukránnak orosz állampolgárságot biztosítana. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint azért volt szükség erre, mert sok ukrán igényelné az orosz állampolgárságot. Ugyancsak a szóvivő jelentette be, hogy július 19-én Teheránba utazik az orosz elnök, ahol Recep Tayyip Erdogan török és Ebrahim Raisi iráni elnökkel tart Szíria kérdésében csúcstalálkozót. Bár a hivatalos programban nem szerepel, aligha hihető, hogy az ukrajnai háború és gabonaexport kérdése ne kerülne napirendre, hiszen a török államfő igen aktívan próbál közvetíteni a kérdésben. Szerdán Isztambulban ül tárgyalóasztalhoz a gabonaexport kapcsán az ukrán és az orosz fél török közvetítéssel.

A The Guardian, amerikai kormányzati forrásokból származó értesülései szerint értesülései szerint Irán több száz harci drónnal támogatná az orosz hadsereget.