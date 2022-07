nepszava.hu;

2022-07-12 19:19:00

Zuglóban is kitört a baloldali belháború

Legutóbb Ferencvárosban zajlott le kísértetiesen hasonló eset. A IX. kerületben is egy önkormányzati cég élére kinevezett vezető váltotta ki a polgármester nemtetszését.

„Hiába ragaszkodik görcsösen a zuglói DK az elfogadhatatlan jelöltjéhez, a Zuglói Zrt. élére kizárólag alkalmas szakember kinevezését támogatom. Éppen ezért élek a polgármesteri vétómmal és nem engedem, hogy egy alkalmatlannak bizonyult havert nevezzenek ki vezérigazgatónak” - közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében a kerület szocialista polgármestere.

Horváth Csaba közlése szerint a képviselő-testület keddi ülésén Horváth Zsolt, a zuglói DK vezetője „áterőszakolta” a jelöltjét a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatói posztjára. Ez azért is érthetetlen, mert a pozícióra kiírt pályázatra összesen 57-en jelentkeztek, köztük több kiváló szakember is. A politikus szerint a zuglói DK vezetője azonban a nyilvánvaló szakmai aggályok ellenére a józan ész racionalitásán túl is ragaszkodik a számára egyedüliként szimpatikus jelölthöz. Ahhoz a személyhez, akit eredetileg pályázat nélkül, tehát a tisztességes szakmai versenyt mellőzve akart kinevezni az egyik legfontosabb zuglói közszolgáltató cég élére. A polgármester azt hangoztatta, nem bízhatják az önkormányzat egy évente ötmilliárd forinttal gazdálkodó cégét egy olyan személyre, akinek a saját tulajdonú vállalkozásai folyamatosan pénzügyi bajban vannak és ellenük több végrehajtást is indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a legutóbbit éppen néhány napja.

- zárult Horváth Csaba bejegyzése.

Rövid időn belül nem ez lenne az első eset, hogy egy, a hatpárti összefogás által vezetett fővárosi kerületben a polgármester vétót emel egy személyi döntés miatt. Mint lapunk is beszámolt korábban, legutóbb a IX. kerületben került sor erre, amikor Baranyi Krisztona megváltozta, hogy a DK országgyűlési képviselőjének, Kálmán Olgának férje kerüljön a helyi lapot is kiadó cég élére.