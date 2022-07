Batka Zoltán;

2022-07-12 18:07:00

„Én úgy számolom, hogy havonta legalább 100-150 ezer forintot húznak ki majd ezzel a zsebemből”

Több ezren tiltakoztak Budapesten a kisadózókat ellehetetlenítő törvénymódosítás miatt. Előbb a Kossuth téren demonstráltak, majd elzárták a Margit – és rövid időre részlegesen az Erzsébet – hidat. Mindenki azt számolgatta, mennyivel jár rosszabbul.

– Egyszerűen agyrém – foglalta össze tömören a véleményét Móni azon a keddi budapesti tüntetésen, amelyen a kata kivégzése ellen tiltakoztak. „Amikor először hallottam, akkor nem hittem a fülemnek: a teljes magyar filmszakmát kinyírják ezzel az őrültséggel”.

- Nemcsak azt – teszi hozzá a társa, egy grafikus – hanem egy halom szakmának annyi. Szerinte a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) pont arra volt jó, hogy a projektalapon dolgozók így szabadon tudtak ingázni a cégek között, ráadásul nem kellett könyvelőt foglalkoztatni.

Ennek most vége. A sürgősséggel hétfőn benyújtott, majd kedd délután viharos gyorsasággal megszavazott katás törvénymódosítás elveszi több százezer embertől ezt a kedvezményes adózási lehetőséget, megtiltja ugyanis, hogy cégektől is befogadjanak számlát a katások. Ráadásul mindezt egy adóév kellős közepén úgy, hogy közben dübörög az infláció.

– fogalmaz Dénes, aki szabadfoglalkozású értelmiségiként cégeknek reklámfilmeket készít. Amennyiben hirtelen egyéni vállalkozónak kell lennie, a 40 százalékos átalányadót fogja fizetni, úgy, hogy közben nem tud árakat emelni, mivel hosszú távú keresztszerződései vannak, amelyeken nem tud menet közben változtatni. Arra a kérdésre, hogy mit tud tenni, vállat von: először is hosszan beszélgetni fog a könyvelőjével. Annyi biztos,

Az első tüntetők délelőtt kezdtek gyülekezni a parlament előtt. Fél tizenegy körül már több ezer ember volt a Kossuth téren, zömében fiatal, szabadfoglalkozású értelmiségiek, de szép számmal ételfutárok is, akik eddig katásként keresték meg a betevőjüket. A Facebookon spontán szerveződött tüntetés résztvevői úgy döntöttek, hogy a parlament előtti ácsorgás helyett a Margit hídhoz vonulnak. Menet közben az egyik hangadó hölgyet, Dórát – a teljes nevét nem akarta elárulni - arról kérdeztük, hogy ő mivel foglalkozik. Mint elmondta, ő kézművesként dolgozott, ebből két gyermek édesanyjaként, katásként éppen meg tudott élni, ám egyéni vállalkozóként ez már bajos lesz.

Tizenegy óra körül a tüntetők elfoglalták és lezárták a Margit hidat. A rendőrség többször is távozásra szólította fel a tüntetőket, ám végül csak egyetlen fiatalembert vettek őrizetbe, igaz, ő provokálta az ott lévő rendőröket. A tüntetők közben úgy döntöttek, hogy leengedik a hídról az ott veszteglő autókat. Egyedül a körúti villamost nem engedték le, egy nagyobb csoport ételfutár eltorlaszolta a villamos útját. „Ha a taxisok is átengedtek volna mindenkit, úgy ma nekik is megvonnák a katáját” - mondta az egyikük. Mint fogalmazott, az ételfutárok jó része másodállásban dolgozik, amit most fel kell adjon a szigorítás miatt.

– mondja egy másik ételfuvaros a Margit hídon. Szerinte nem kétséges, hogy a katázó szolgáltatók jó része nem ad majd számlát, vagy éppen külföldön fog céget alapítani.

Dél körül érkezett a hír, hogy a kerékpáros tiltakozók elfoglalták az Erzsébet hidat is. Igaz, ottjártunkkor a rendőrség már egy szűk területre szorította a tiltakozókat, akik ugyan akadályozták a forgalmat, de nem állították le teljesen. Ráadásul az a tiltakozás viszonylag gyorsan véget is ért, a Margit hídnál viszont még késő délután is kitartottak a tüntetők.

A megmozduláson a Momentum, a Párbeszéd és az LMP vezető politikusai is jelen voltak, de megjelent Hadházy Ákos független képviselő, illetve Toroczkai László, a Mi Hazánk vezetője is a kíséretével. A Margit híd lábánál a momentumosok tartottak rövid beszédet, Gelencsér Ferenc pártelnök szerint Parragh László, az iparkamara vezetője megbukott, mivel „pont azokat árulta el, akiket elvileg képviselnie kellene”. A javaslatot megszavazó „bátor” kormánypárti képviselőknek pedig azt üzente, hogy innentől szemlesütve rendeljenek maguknak kerékpáros futártól ételt, vagy üljenek be fodrászhoz.