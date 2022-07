nepszava.hu;

Kálmán Olga;Ferencváros;Baranyi Krisztina;

2022-07-12 20:39:00

Tovább megy a huzavona, hogy Kálmán Olga férje legyen-e a ferencvárosi médiacég vezetője

A csaták miatt több testületi ülés is határozatképtelen lett.

„Ma már másodszorra hívtam össze a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri vétó nyomán döntsön újra a kirúgott főszerkesztő, Vágvölgyi B. András visszahelyezéséről, Kálmán Olga férjének visszahívásáról, a helyi sajtó szabadságának garanciáiról” - írta hétfő este Facebook-oldalán Ferencváros polgármestere.

Baranyi Krisztina emlékeztetett, első alkalommal nem tudott ülésezni a testület, mert nem jött el elég képviselő ahhoz, hogy dönteni lehessen. kedden elsőként Kálmán Olga férjének kinevezését kellett újratárgyalni, ami „ezúttal nem kapta meg a szükséges többséget, mert a momentumos képviselők meggondolták magukat és mellém álltak.”

A városvezető szerint ezt követően egy hosszú és parttalan vita vette kezdetét, melynek végén a szocialista Torzsa Sándor, érzékelve, hogy a választottjuk nem lesz megszavazva cégvezetőnek, kijelentette, hogy ott hagyja az ülést. Így is tett, őt pedig követte az egyik Dk-s képviselő, majd a fideszesek. „Így is tett, őt pedig követte az egyik Dk-s képviselő, majd a fideszesek. Így újra döntésképtelen lett az önkormányzat, az ülést be kellett zárni. Vagyis másodszorra is képtelen volt a testület dönteni a kirúgott főszerkesztőről, a cég átmeneti vezetéséről, illetve arról, hogy ne politikusok döntsenek a helyi sajtó tartalmi ügyeiről” - zárta sorait Baranyi Krisztina.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, a helyzet azt követően mérgesedett el, hogy Baranyi Krisztina megvétózta, hogy a DK országgyűlési képviselőjének, Kálmán Olgának férje kerüljön a helyi lapot is kiadó cég élére.