2022-07-12 21:46:00

Fidesz: nem olyan nagy a kata megváltoztatása elleni tiltakozás

Mindenki pontosan ugyanúgy folytathatja a munkáját, ahogy eddig, maximum legrosszabb esetben adónemet kell váltani - hangzik a kormánypárti érvelés.

„Az a helyzet, hogy amit a baloldal csinál, az pontosan ugyanolyan hiteltelen, mint az egész politikájuk. Ma bejöttek és felszólaltak a katások érdekében úgy, hogy amikor ők kormányoztak 2010 előtt, akkor semmifajta kedvezményes adózási lehetőséget nem biztosítottak a magyar kisvállalkozások számára. És 2012-ben, amikor a katáról, tehát a kisvállalkozók tételes adózásáról, illetve a kisvállalkozói adóról, a kiváról volt vita a parlamentben, akkor ők egyiket sem támogatták, és egyetlen egy olyan baloldali képviselő nem ül ma a parlamentben, aki a katát megszavazta volna. Tehát azt gondolom, hogy ezek után aggódni mindezért, az álságos” - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír TV kedd esti műsorában.

Arra a műsorvezetői felvetésre - miszerint számítottak-e ekkora tiltakozásra - Hollik István azt mondta,

Majd azzal folytatja, természetesen demokráciában lehet egyet nem érteni a kormánypártokkal, aminek hangot is lehet adni a Parlamentben. De ez nem elegendő indok arra, hogy ne tartsák be a törvényeket, vagy nem elegendő indok arra, hogy másokat szabálysértésre buzdítsanak- tette hozzá.

Nagyon álságos az a baloldali érvelés is, amely úgy próbálja bemutatni a jelenlegi helyzetet, minthogyha azok az emberek, akik most kiesnek a katából, azok a munkájukat vesztenék el. Erről szó sincsen.

Hollik István megjegyezte, ha az érintettek megnézik a részleteket- akik most nem tudnak bent maradni a katában - akkor majd ők is rádöbbennek arra, hogy a kiva vagy a kedvezményes átalányadózás megnyugtató megoldást jelent számukra is.