2022-07-13 13:24:00

Életfogytiglani fegyházbüntetést kapott VV Fanni gyilkosa

B. Lászlót bűnösnek mondta ki a bíróság, aki az ítélet szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhat.

Emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a VV Fanniként ismertté vált Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt B. Lászlót szerdán. A férfi leghamarabb 25 év után szabadulhat feltételesen.

A férfit az ügyészség azzal vádolta, hogy 2017. november 20-án, értékeinek megszerzése érdekében, ismeretlen módon bántalmazta a nőt, majd az értékeket és a magatehetetlen sértettet gépkocsijával elszállította a helyszínről. A holttestet összekötözte, nehezéket erősített rá, majd másnap Szalkszentmárton közelében a Dunába dobta. B. László az eljárás során tagadta bűnösségét.

Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, idén már a harmadik éve folytatódott büntetőperben a Fővárosi Törvényszék bírája, Farkas Gabriella tavaly ősszel helyszíni tárgyalást is tartott, mer a saját szemével akarta látni ugyanis Fanni bérelt lakását, a siófoki apartmant, ahol B. László egy éjszakán át tartózkodott, és a stég környékét is, ahol az FBI nyomozása szerint végleg nyoma veszett a nő testének.

A bíróság az ügyben a Fővárosi Főügyészség indítványának adott helyt. A vádhatóság 2019 októberében benyújtott vádiratában még azt kérte hogy 30 év múlva szabadulhasson a tettes legkorábban büntetéséből, ugyanakkor sajtóhírek szerint éppen ennyi év börtönbüntetés várt volna rá, ha beismerő vallomást tett volna.