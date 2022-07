MTI-Népszava;

Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Magyar Honvédség;készenlét;haderő;

2022-07-13 17:49:00

Szalay-Bobrovniczky Kristóf utasítást adott a haderő készenlétének fokozására

A tárcavezető szerint soha nem tapasztalt biztonsági kihívások érik az országot.

Utasítást adott a haderő készenlétének fokozására Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán. A tárcavezető Facebook-oldalán azt írta, korábban soha nem tapasztalt biztonsági kihívások érnek most bennünket, mint például a szűnni nem akaró háború Magyarország közvetlen szomszédságában vagy az ország déli határait „ostromló erőszakos illegális migránsok”. Mint jelezte, ezekre Európa-szerte mindenki reagál.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, az Egyesült Királyság a haderő mobilizációját jelentette be, Szlovákia rendkívüli állapotot rendelt el, Lengyelország fokozza a készenlétet. Hozzátette, „nekünk is fel kell vérteznünk magunkat”. Mint fogalmazott, „békénk megvédése érdekében” arra utasította Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség parancsnokát, hogy készüljenek fel a haderő készenlétének fokozására. Ez azt jelenti, hogy a katonák a következő hetekben, hónapokban többet, intenzívebben, nagyobb kötelékekben fognak gyakorlatozni az ország több pontján. Felgyorsul a kiképzés, több tartalékost hívnak be - mondta a miniszter. „Mindezt családjaink, otthonaink védelme érdekében tesszük. Magyarország védelme a Magyar Honvédség feladata” - közölte.

„Egy korszerű, a kihívásokra azonnal és hatékonyan reagáló honvédség biztosítja, hogy nyugodtak legyenek a nappalaink, békések az éjszakáink” - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.