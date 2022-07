P. L.;

Visszaéltek Karikó Katalin nevével

A Széchenyi-díjas tudós mindenkit fokozott óvatosságra intett.

Az utóbbi napokban több barátom, ismerősöm és kollégám hívta fel a figyelmemet arra, hogy rám hivatkozva – engem egy bőrgyógyászati klinika szakértőjeként feltüntetve, nevemmel és képmásommal visszaélve – több internetes és közösségi fórumon gombás megbetegedésekkel kapcsolatos szereket, készítményeket hirdetnek, reklámoznak - hívta fel a figyelmet Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológus, biokémikus lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Az mRNS alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztésében kulcsszerepet játszó magyar biokémikus leszögezte, meggyőződése szerint az efféle magatartás nem csak polgári és személyiségi jogainak megsértése, de személyes adatainak jogosulatlan, visszaélésszerű kezelése és a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése is, amely büntetőjogi tényállást is megvalósíthat. Ezért abban bízik, hogy az illetékes hatóságok, hivatalok, szervek a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszik. Addig is mindenkit fokozott óvatosságra, körültekintésre szólított fel.

„Kérem, hogy az interneten és a közösségi fórumokon megjelent és megjelenő hirdetéseket, az ezekben szereplő, nekem tulajdonított mondatokat, állításokat semmilyen körülmények között ne azonosítsák személyemmel, a reklámozott terméket hozzám ne kössék!” - zárta sorait Karikó Katalin.