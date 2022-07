nepszava.hu;

Ferencváros;Bajnokok Ligája;

2022-07-13 22:10:00

Magabiztos játékkal jutott túl kazah ellenfelén a Ferencváros

A következő körben a Slovan Bratislava csapatával küzdenek meg.

5-1-es diadalt aratott a Ferencváros az FK Tobol Kosztanaj csapata ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.

Az odavágó egy kínkeserves gól nélküli döntetlent hozott Kazahsztánban, azonban a szerda esti visszavágón már kíméletlenül érvényesítette akaratát a magyar bajnok. Mindez már a második percben érezhető volt, de egy tisztának tűnő helyzetben Tokmac a lécre rúgta a labdát. Nem kellett azonban sokat várni, ugyanis a negyedik percben Adama Traoré vezetéshez juttatta a hazaiakat. Innentől kezdve is inkább a Ferencváros támadott többet, s gyorsan - a tizenhetedik percben megszületett a második gól: ismét Adama Traoré volt eredményes. A 21. percben Aissa Laidouni tizenhatosról megeresztett kapáslövése védhetetlenül vágódott a kapu bal alsó sarkába, így már 3-0 volt az eredmény. A kazahok is gyorsan eszméltek: Sergeev egy támadást követően a bal alsóba lőtte, s ezzel 3-1-re jöttek fel a vendégek. Ezt követően azonban továbbra is a Ferencvárosnak volt több próbálkozása, de végül változatlan maradt az eredmény a félidőig.

A második játékrészben mind a hazaiak, mind a vendégek támadtak. A 72. percben úgy tűnik, a Tobol felzárkózik, mivel egy támadást követően a kapuban kötött ki a labda, azonban szerencsére az asszisztens felemelte a zászlaját, mivel lesen volt kazah játékos.

Végül a 74. percben Fortune Bassey magabiztosan vette be a vendégcsapat kapuját, 4-1-re módosítva az állást. A 81. percben aztán meg is fogyatkozott a Tobol: Serikzan Muzhikov egy rossz belépőt követően mehetett el hamarabb zuhanyozni.

A kegyelemdöfést a Bassey adta meg: Laidouni indítását követően a bal alsóba tekerte a labdát, hiába vetődött utána a kapus, s ezzel beállt az 5-1-es végeredmény.

A Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában a szlovák Slovan Bratislava lesz a Ferencváros ellenfele.