vízkorlátozás;Orfű;vízhálózat;felújítás;

2022-07-14 11:31:00

Nem elég a hőség Orfűn, vezetékfelújítás miatt kemény vízkorlátozást is elrendeltek

A Baranya megyei településen tilos ivóvízzel autót mosni, medencét tölteni vagy kertet locsolni.

Azonnali vízkorlátozást vezettek be Orfűn annak érdekében, hogy folyamatos maradhasson az ellátás – számolt be a helyi intézkedésről az ATV Híradója. A Baranya megyei településen nemcsak a hőség okoz problémát, hanem az is, hogy most zajlik a vízhálózat felújítása, ezért egyébként is kevesebb víz van a tározóban.

Az orfűi önkormányzat döntése értelmében a településen jelenleg tilos ivóvízzel autót mosni, medencét tölteni vagy kertet locsolni. Egyes területeken a munkálatok miatt csökkent a víznyomás.

Füziné Kajdy Zita Orfű polgármestere szerint a hálózat rekonstrukciójára nagyon szűk határidőt kaptak, ezért kénytelenek a nyári szezonban építkezni. Ugyanakkor remélik, a felújítás után megszűnnek a korában gyakori csőtörések.

Július elején, ahogy arról a Népszava is beszámolt, Pest megyében csaknem egy tucatnyi településesen kellett korlátozni a vízszolgáltatást.