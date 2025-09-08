Takács Péter szerint „mindenki nyugodjon le”, újra iható a víz a székesfehérvári kórházban

Az egészségügyi államtitkár diadalként számolt be róla, hogy „most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fejér Vármegyei Szent György Oktatókórház B épületében”. Az intézményben több mint egy hónapig ihatatlan volt a csapvíz.