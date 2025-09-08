Az egészségügyi államtitkár diadalként számolt be róla, hogy „most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodásra, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fejér Vármegyei Szent György Oktatókórház B épületében”. Az intézményben több mint egy hónapig ihatatlan volt a csapvíz.
A Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Földi Judit személyesen tájékozódott a megyeszékhely kórházában a vízkorlátozásokkal kapcsolatban.
Az újszülött kisbabákat továbbra sem lehet fürdetni, sem nappal, sem éjszaka
Az államtitkár úgy véli, politikai döntés született.
Amennyiben vízhiány lépne fel valahol, akkor lajtoskocsikkal biztosítják az ivóvizet.
Gombamód szaporodnak országszerte az engedély nélkül létesített kutak.
2022 augusztusa volt a valaha feljegyzett legmelegebb hónap az országban.
A Baranya megyei településen tilos ivóvízzel autót mosni, medencét tölteni vagy kertet locsolni.
A városon kívül egy tucatnyi, Pest megyei településen van érvényben vízkorlátozás.
Rendkívül súlyos következményei vannak Olaszországban a hetek óta tartó súlyos aszálynak. Az olasz fővárost vízzel ellátó, a Rómától északra található Bracciano-tó vízszintje már annyira alacsony, hogy várhatóan vízkorlátozást kell bevezetni. Lazio régió elnöke szerint környezeti katasztrófa fenyeget. Ha július 28-ig nem javul a helyzet, akkor Rómában naponta nyolc órán keresztül nem folyik csapvíz.
Semmiféle vízkorlátozásra nem kell számítani a hőségriadók idején sem - tájékoztatta a vízművek szóvivője az MTI-t. Hozzátette: a Fővárosi Vízművek három helyszínen is vizet oszt.
Szigorú vízkorlátozást vezetnek be a venezuelai fővárosban, Caracasban és környékén. Csak két-háromnaponként lesz vízszolgáltatás szeptemberig, amikor elkezdődik az esős évszak.
Sértette az egészséghez és az egészséges ivóvízhez való jogot, illetve származáson alapuló hátrányos megkülönböztetésre vezetett az, hogy az ózdi önkormányzat korlátozta nyáron a közkutak használatát – ezt állapította meg az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettese.