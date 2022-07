V. A. D.;

építőipar;kisadózó vállalkozók tételes adója;törvénymódosítás;adómódosítások;Koji László;ÉVOSZ;

2022-07-15 07:00:00

Még nagyobb drágulás jöhet az építőiparban

A kata módosítása miatt számos építőipari kisvállalkozót hoztak nehéz helyzetbe.

Drágulni fognak a szolgáltatások az építőiparban a kata szigorítása miatt, hiszen a kedvezményes adózásból kieső kivitelezők a magasabb adóterheket tovább fogják hárítani a lakosságra – mondta lapunknak Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Ennek mértékét ugyanakkor szerinte egyelőre lehetetlen megbecsülni. A kata helyett javasolt átalányadózás ugyanis bizonyos helyzetekben akár még előnyösebb is lehet, hiszen az építőiparban a bevétel 80 százalékát költségként lehet elszámolni, azaz csak 20 százalék után kell adózni. (Az átalányadózás lényege, hogy a költségként elszámolható, 40, 80 vagy 90 százalékos rész után fennmaradó összegből kell 13 százalék szochot, 18,5 százalék tb-járulékot és 15 százalékos szja-t fizetni. Az adott éven az első 1,2 millió forint bevétel ráadásul adómentes.)

Koji László azt mondja: a katázásnak az előnyök mellett voltak hátrányai is az építőiparban. A 148 ezer építőipari vállalkozásból 80 ezer egyéni vállalkozó, a katás vállalkozások pedig gomba módra szaporodtak. Ha ugyanis a vállalkozó elérte az évi 12 milliós bevételi plafont, létrehozott a feleségének, anyósának is egy katás vállalkozást. Ez pedig az ÉVOSZ elnöke szerint a megrendelők megtévesztésére is alkalmas volt, hiszen a munkát valójában nem az végezte, aki a számlát kiállította.

Most viszont a módosítással számos építőipari kisvállalkozót nehéz helyzetbe hoztak, hiszen nagyon sokan dolgoznak a lakosságnak és alvállalkozóként cégeknek is. Most választaniuk kell: vagy maradnak a kata hatálya alatt, de akkor csak lakossági ügyfeleknek dolgozhatnak, vagy áttérnek egy másik adózási formára. Leginkább az átalányadózás jöhet szóba, amelyet Koji László szerint az építőiparban eddig azért sem választottak, mert túl sok vele az adminisztráció. Ezt mindenképpen egyszerűsíteni kellene, sajnálatos, hogy ez a kata-módosítással egy időben nem történt meg – fogalmazott. Az ÉVOSZ elnöke azzal az általános vélekedéssel ugyanakkor nem ért egyet, hogy a szigorítás miatt nőni fog a feketézés az építőiparban. A tisztességes vagy tisztességtelen vállalkozás nem az adózási formánál kezdődik, a számlaadást pedig elsősorban a megrendelők tudják kikényszeríteni – fogalmazott. Az építőipar esetében nagy értékű, hosszú távra szóló munkákról van szó, amelyeknél mind a megrendelőnek, mind a kivitelezőnek fontos a garancia a teljesítésre és a kifizetésre is, ezt pedig a szerződés és a számlaadás tudja garantálni – magyarázta Koji László.