Feltámadásról és hirtelen szárnyalásról nincs szó a magyar építőiparban, a szeptemberi 17,6 százalékos kiugrás csak a hullámvasutazást szemlélteti a szakszövetség szerint. Különös, de a vállalkozások száma így is 142 ezerről 150 ezerre nőtt.
Átlagosan 1–2 millió forint között költöttek építőanyagra az első félévben, vagyis csak a legszükségesebb felújításokat végezték el az ingatlantulajdonosok. Ez azt mutatja, hogy az eddig elérhető otthonfelújítási támogatások nem hozták meg a várt piaci élénkülést, ami elsősorban a bonyolult adminisztrációnak és a jogosultak szűk körének tudható be – összegezte a helyzetet Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke közleményében.
Építeni és korszerűsíteni nem lesz olcsóbb, de idén már 5 százaléknál többel nem emelkednek a költségek - véli Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, aki elárulta, miért lenne fontos egy építési rendészet felállítása. Interjú.
Szeptembertől jön az új lakásfelújítási támogatás, amely információink szerint akár 15 millió forintos, az első lakásvásárlókéhoz hasonló olcsó hitellel kombinált csomag lehet. A program sikere a harmadik éve lejtmenetben lévő építőiparnak ugyanolyan fontos, mint - részben más okból - a programról döntő kormánypártnak.
Továbbra is kiábrándító képet fest a hazai új lakásépítési szektor. A kereslet közben egyre erősödik, ami újabb áremelkedéseket vetít előre.
Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége javaslatában a vissza nem térítendő támogatások helyett a kamattámogatott hitelkonstrukció mellett tette le a voksát.
Egyes cégek már annak is örülnek, ha csak 50 százalékkal csökkennek megrendeléseik.
Új lakáspolitikát, a szakmával való szoros együttműködést ígérnek a hazai építőipar új kormányzati irányítói.
A feketefoglalkoztatást is felfuttatták a meglódult lakossági felújítások, építkezések. A kisvállalkozások nem mindig jelentik be munkásaikat.
Miközben az építőiparban az infláció dupláját kitevő drágulások, és a megrendelések visszaesése miatt aggódnak, addig az építésügyi tárca új szabályokkal alakítaná át az ágazat működését.
Még kedvező számok érkeznek az ágazat teljesítményéről, de ha nem hosszabbítják a kifutó támogatásokat, bezuhanhat a lakásépítések és -felújítások száma is.
A kata módosítása miatt számos építőipari kisvállalkozót hoztak nehéz helyzetbe.
Az áremelkedésekből adódó kockázatot, költségnövekedést az építőipari vállalkozók egyedül nem tudják viselni, azt meg kell osztani a megrendelővel annak érdekében, hogy a létesítmények elkészülhessenek.
A 84 halálos áldozat harmada az építőiparban dolgozott.
Az energiaár-robbanás miatti folyamatok az építkezések átlagosan tíz százalékkal kerülhetnek többe.
A szakmunkás- és mérnökhiány évek óta a legfőbb akadályozó tényezője a hazai építőipari tervező és kivitelező vállalkozások üzleti tevékenységének.
Az ÉVOSZ a kedvező folyamatokat részben az export visszafogásának, részben a nyersanyagok világpiaci áresésének tulajdonítja.
Vizsgálói csoportot hozott létre a drasztikus építőipari alapanyag-áremelkedés okainak feltárására a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely kiemelten elemzi a kartellgyanús tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat és piaci jelzéseket – közölte a szervezet.
Rendkívüli alapanyag-drágulás sokkolja az építőipari vállalkozásokat, amelyek emiatt nem tudják a vállalt munkákat ugyanúgy teljesíteni. Az árakat a versenyhivatal is vizsgálja.
Teljes brigádok esnek ki váratlanul a munkából a járvány harmadik hullámában az építkezéseken, ami tovább nehezíti a szakemberekben amúgy sem bővelkedő építőipari cégek helyzetét.
Ötödével kevesebb az építőipari megrendelés, alig kérnek engedélyt ipari- és lakóingatlanok építésére. Mindezért nem csak a koronavírus a felelős.
A késedelmes fizetések miatt 250-280 milliárdra emelkedhet év végére a lánctartozások összege az építőiparban.
Egyre több alvállalkozó - mikró- és kisvállalkozás - függeszti fel a munkát az építőiparban: különösen jellemző ez Budapesten és az agglomerációs övezetben, ahol sok vállalkozás napi és heti ingáztatással hozza munkásait.
Az illegálisan lerakott építőipari, bontási hulladék 80 százaléka ráadásul veszélyes anyaggal szennyezett, ezért ismételt felhasználása már nem is lehetséges.
A tavalyi évre ajánlott 3 696 forintról az idén 4 165 forintra emelkedhet a minimális építőipari rezsióradíj áfamentes összege az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) számításai szerint – közölte a szakszövetség.
Továbbra is a szakemberhiány jelenti az építőipari cégek számára a legnagyobb problémát: sem mérnököt, sem szakmunkást nem találnak a megrendelések teljesítéséhez szükséges menyiségben és minőségben.
A 200 milliárd forintot is eléri az építőiparban azon számlák értéke, amelyet valószínűleg soha nem fognak kifizetni. Az ágazat ezzel együtt is sikeresnek mondható évet zár.
A kedvezményes újlakásáfa hosszabbítását kérik az építési vállalkozók a kormánytól. Különben nem lesz, aki meg tudná fizetni a még jobban elszabaduló ingatlanárakat.