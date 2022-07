Gál Mária;

orosz ellenzék;

2022-07-15 11:19:00

Kriminalizálta a Kreml a szólásszabadságot

Nem sokáig tartott ki Ilja Jasin szerencséje, az orosz ellenzéki aktivistát szerdán egy moszkvai bíróság azzal vádolta meg, hogy hamis információkat terjeszt az orosz hadseregről. A volt moszkvai önkormányzati képviselőt azonnal le is tartóztatták. Akár 15 év börtönre is ítélhetik, egyelőre szeptember 12-ig mindenképpen rács mögött marad.

Június végén a Népszava is beszámolt arról, hogy a börtönben lévő Alekszej Navalnijt támogató Jasinnak mondhatni még szerencséje is volt: „csak” 15 nap szabadságvesztésre ítélték a rendőrség utasításainak megtagadása miatt, holott Oroszország új törvényei szerint akár 15 év is kiszabható az Ukrajna elleni háborút háborúnak nevező, a hadsereget lejárató „álhírterjesztőkre”.

A 39 éves Jasint május 25-én egyszer már bűnösnek találták az orosz hadsereg lejáratásában, akkor 90 ezer rubel (640 ezer forint) pénzbüntetésre ítélték. Most egy nappal előző, 15 napos börtönbüntetése lejárta előtt indították ellene az új büntetőeljárást. A letartóztatásáról döntő tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott, államtitkok nyilvánosságra kerülésének veszélyére hivatkozva kizárták az újságírókat és más érdeklődőket, közölte a Mediazona független orosz portál alapján a The Moscow Times. Több száz újságíró és ellenzéki aktivista jelent meg a tárgyalóterem előtt, hogy támogassák Jasint. Köztük volt Marina Ovszjannyikova, az orosz állami televízió korábbi producere, akit azért bocsátottak el, mert márciusban élő adásban tiltakozott az ukrajnai háború ellen és a nézők tudomására hozta, hogy az orosz állami média hazudik a kérdésben. A The Moscow Times független médiajelentésekre hivatkozva azt írta, a rendőrség több személyt letartóztatott a bíróság előtt.

Arról már Jasin ügyvédje számolt be a Facebookon, hogy védence moszkvai lakásán kedden este házkutatást tartottak. A vád alapját egy áprilisi YouTube-videó képezi, amelyben Jasin "civilek meggyilkolását” említette Bucsában.

Az ellenzéki politikus őrizetbe vételét "a szólásszabadság szégyenletes kriminalizálásának” nevezte és elítélte az Amnesty International. Az emberi jogi szervezet közleménye hangsúlyozta, ennek mielőbb véget kell vetni, ám a Putyin-rezsimnek aligha van ilyen szándéka. Az OVD-Info emberi jogi szervezet szerint több mint 16 ezer orosz állampolgárt vettek őrizetbe háborúellenes kijelentések miatt, és már több tucatnyi büntetőügyet indítottak.

Jasin egyike volt azon kevés ismert orosz ellenzékinek, aki nem menekült el az országból és eddig szabadlábon maradhatott. Július 6-án ítélték 5 év börtönbüntetésre Alekszej Gorinov moszkvai önkormányzati képviselőt, amiért egy tanácsülésen a háború ellen emelt szót. A Kreml egyik legismertebb nemzetközi bírálója, a Putyin rezsim által kétszer is megmérgezett Vlagyimir Kara-Murza ellen áprilisban emeltek vádat az orosz hadsereg lejáratása címén, és azóta őrizetben van. Ő a CNN-nek nyilatkozva ítélte el Oroszország ukrajnai háborúját.