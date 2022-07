Népszava;

MKKP;kata;

2022-07-15 14:02:00

Nem mennek le kutyába

Csütörtök estére hirdetett hídlezáró tüntetést a Kétfarkú Kutyapárt. A demonstráción először partihangulat uralkodott, majd az összegyűlt tömeg este 7 órakor valóban elfoglalta a hidat. Futárok, művészek és tanárok is voltak a tüntetésen, ahol Márki-Zay Péter is feltűnt és fel is szólalt. A kutyapárt azt ígérte: minden este ővék lesz a híd, amíg "ez a kormány van Magyarországon".