2022-07-15 21:18:00

Újra elfoglalták az Erzsébet hidat a kétfarkúak, egy sárga csekket elégettek

Kis létszámmal indult a demonstráció, aztán egyre csak nőtt a tömeg.

Este hatra ismét az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez szervezett demonstrációt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a rendezvény kezdetén nagyjából 100-150 szimpatizáns álldogált a járdán. A Telex szerint negyed nyolc körül a forgalom Pest felé zavartalanul, Buda irányába egy sávban haladt. A rendőrök sorfalat állva igyekeztek megakadályozni az úttestre lépést.

Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke azt mondta, helyben maradnak, senki nem megy sehova. Hivatalosan éjfélkor az esemény véget ér, de a szervezők hozzátették, hogy „természetesen akinek van kedve, az maradjon.”

Az Index szerint negyed nyolc után aztán egyre többen érkeztek a helyszínre. Az Erzsébet híd Pestről Budára tartó sávjait a tüntetők birokba vették, a rendőrök a másik két sávba terelték a forgalmat. Este nyolc után is folyamatosan érkeztek a tüntetők. Negyed kilenc körülre a párt úgynevezett buliszekerét betolták a híd közepére és ezzel elfoglalták a hidat. A résztvevők a jelek szerint zömmel 20 és 40 év közöttiek, többen pokrócokon üldögélnek az aszfalton. Sok ételfutár is táborozik a helyszínen, egyikük a Telexnek azt mondta, keresztény-konzervatívnak vallja magát, de nem fideszes, mert utálja, ha valaki lop. A helyszínen Hodász András katolikus pap is megjelent egy sörrel a kezében.

Fél kilenc körül Döme Zsuzsanna, a MKKP másik társelnöke látványosan elégetett egy hatalmas sárga csekket.

A tüntetés egy résztvevője ingyen hajvágást ajánlott:

A BKK mindeközben arról adott ki tájékoztatást, hogy a szakaszt érintő buszok módosított útvonalon közlekednek az alábbiak szerint: