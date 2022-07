nepszava.hu;

Magyarország;albérletek;árak;háború;rezsi;drágulás;

2022-07-17 14:57:00

Átlagosan havi 195 ezer forintba kerül egy albérlet Budapesten

A felvételi ponthatárok kihirdetése előtt néhány nappal a keresletet nézve a főváros mellett Győr-Moson-Sopron és Csongrád megye emelkedik ki az országos mezőnyből.

Átlagosan havi 195 ezer forintba kerül egy albérlet Budapesten, a legalacsonyabb bérleti díjjal rendelkező lakásoknál havonta 130 ezer forintnál is alacsonyabb a havi bérleti díj – közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A portál összesítése szerint a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt néhány nappal a keresletet nézve a főváros mellett Győr-Moson-Sopron és Csongrád megye emelkedik ki az országos mezőnyből. Budapesten 24 százalékkal, a másik két megyében 20, valamint 8 százalékkal nőtt az ezer kiadó lakásra jutó kereslet júliusban.

Győrben 150 ezer forintnál járt az átlagos bérleti díj, ugyanakkor a legkedvezőbb áron kínált albérletek havi díja 113 ezer forintot tett ki. Szegeden a 140 ezer forintos városi átlaghoz képest 94 ezer forintért kínálták a legolcsóbb albérleteket. Az egyetemvárosok közül például Debrecenben 107 ezer forint, Veszprémben 130 ezer forint, Miskolcon 75 ezer forint, Pécsen 90 ezer forint volt a legolcsóbban elérhető albérletek havi díja.

“Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány hatásai miatt rendhagyó volt az albérletszezon, mert a kereslet is felpörgött, és a kínálat is jelentősen bővült. Tavaly januárig Budapesten csökkentek a bérleti díjak, most viszont szinte mindenhol drágulással kanyarodik rá a csúcsidőszakra a piac.” – mondta Balogh. Hozzátette: