MTI-Népszava;

Szomália;terrortámadás;al-Shabaab terrorszervezet;

2022-07-17 17:53:00

Pokolgépes merényletet követtek el egy szomáliai szállodánál, legkevesebb tizenketten meghaltak

A merénylet elkövetőjeként az al-Shabaab szomáliai dzsihadista szervezet jelentkezett.

Legkevesebb tizenkét halálos áldozatot követelt vasárnap egy szomáliai hotelnél elkövetett pokolgépes merénylet – közölte egy helyi rendőrségi szóvivő.

Előzetes értesülések szerint a támadást egy öngyilkos merénylő hajtotta végre egy robbanószerrel megpakolt teherautóval a fővárostól, Mogadishutól északkeletre található Jowhar településének egyik szállodájánál.

A merényletért az al-Shabaab szomáliai dzsihadista szervezet vállalta a felelősséget. A szélsőségesek állítása szerint a terrortámadásban katonákkal és helyi politikusokkal végeztek.

Az érintett hotel politikusok és üzletemberek körében is népszerű volt. A rendőrség úgy tudja, a merénylet során két regionális miniszter is megsebesült. Mindemellett félő, hogy a halottak száma tovább növekedhet, mivel a robbantás a környező lakóházakban és üzletekben is komoly károkat okozott.

Szomália júniusban beiktatott új államfője, Hassan Sheikh Mohamud határozottabb fellépést ígért a terroristákkal szemben.

Az Afrika szarvánál található országban a biztonsági helyzet rendkívül bizonytalan, elsősorban az al-Kaida iszlamista terrorszervezethez köthető al-Shabaab merényletei miatt. A helyzetet tovább súlyosbítja a negyven éve nem tapasztalt mértékű aszály, amely miatt már több mint 800 ezren hagyták el otthonukat.