2022-07-18 14:00:00

Wolt: Tiszteletben tartjuk futáraink véleménynyilvánítási szabadságát

Senkit nem tanácsolnak el a részvételtől, de nem is buzdítanak rá.

„Megértjük a futár partnerek felháborodását, magunk is vizsgáljuk annak lehetőségeit, hogy milyen megoldást találhatunk a kata törvény módosítása miatt előállt problémára” - írta a cég a 444 kérdésére, mit szólnak hozzé, hogy futáraik rendre feltűnnek a kata módosítása miatt szerveződő tüntetéseken.

Sabjányi László, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója szerint cégük is csak a közösségi médiából értesült, hogy a futárok demonstrációt szerveznek hétfőre.

„A Wolt tiszteletben tartja a futár partnerek függetlenségét és véleménynyilvánítási szabadságát, így nem korlátozza vagy tiltja a futár partnerek számára a demonstrációkon való részvételt, ugyanakkor nem is buzdítja őket erre.” - írta Sabjányi, hozzátéve, hogy a futár partnereknek is jelezték már, hogy a cég dolgozik azon, hogyan oldják meg a kata kiesését szeptembertől. „A Wolt operáció zavartalanul működött tovább a tüntetés ideje alatt is, mivel a rendszer nem előzetes időbeosztás alapján rendeli a futár partnerekhez a szállítási feladatokat, hanem a futár partnerek maguk dönthetik el, hogy mikor akarnak munkára jelentkezni” - tette hozzá az ügyvezető igazgató.