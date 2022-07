nepszava.hu;

Dömötör Csaba;petíció;Jámbor András;

2022-07-18 14:30:00

Dömötör Csaba megkapta a tiltakozók petícióját, amelyet szélsebesen el is tüntetett

Nem igazán érdekelte sem tartalma, sem maga a tüntetés.

A hétfő délelőtti tüntetés is téma volt a Parlament hétfői ülésén. A Párbeszéd képviselője, Jámbor András (aki maga is jelen volt a demonstráción), azt rótta fel a kormánynak, hogy a Fidesz a kampányban hazudott mind a katáról, mind a rezsicsökkentésről is, mivel a választás után mindegyikhez hozzányúltak. Azt szorgalmazta, hogy „fizessenek a gazdagok”, s legyen úgynevezett oligarcha-, és milliárdosadó.

Felszólalása végén odavitte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának azt a petíciót, amit a futárok délelőtti tüntetésén lehetett aláírni. Ez egy nyílt levél volt a miniszterelnöknek, melyben követelték a kata módosításának újratervezését, az új szabályokat januárban vezessék be, vagy éppen a „rezsicsökkentés-csökkentést” tervezzék újra.

Az ülést vezető fideszes Jakab István többször is felszólította az ellenzéki politikust, tegye el „táblázatait”. Ez azonban süket fülekre talált, mivel odaadta Dömötör Csabának a petíciót.

Ez a reakció nagyban emlékeztetett Hollik Istvánéra, aki személyesen magyarázhatta volna el a tüntetőknek a kormány álláspontját. A fideszes képviselő nem élt ezzel a lehetőséggel, helyette inkább a rendőrök gyűrűjében bement a Parlament épületébe.