Fekete Norbert;

kata;tüntetés;Budapest;Margit híd;

2022-07-18 14:15:00

„Én többszörösen hátrányos helyzetű vagyok, mert tanár is vagyok”

Katatüntetés: városnéző séta után a Parlament előtt kötöttek ki hétfő délelőtt a Margit-hidat lezáró tiltakozók.

Nehézkesen indult a futárok hétfő reggelre meghirdetett tüntetése a Margit-hídon. A szervezők az összegyűlt, nagyjából 150 embert előbb csak a Buda felé vezető oldal legszélső sávjába terelték fel, ekkor még autók is át tudtak menni, de nem sokáig.

Színes táskájuk miatt a futárok tűnnek ki leginkább a tiltakozók közül, de gyors körbekérdezésünk alapján a tömegben tanárok és egyéb szellemi foglalkozásúak is voltak.

– Nekem van bejelentett állásom, mellette szoktam mellékes munkákat vállalni, ezért félállásban katás is vagyok, hogy tudjak számlát adni- mondta Zsófi, aki grafikusként még életében nem adott számlát magánszemélynek. – És még azt sem lehet tudni, mi lesz, ha jól tudom, a részletszabályokat még meg sem alkották. Vagy az a rezsi?– neveti el magát, de azt mondja, már kínjában.

Fél nyolc magasságában aztán a tömeg keresztbe állt a hídon, de néhány villamost és buszt még ezután is átengedtek. Ekkor többen méltatlankodtak, hogy ha mindenkit átengednek, akkor minek az egész lezárás. A rendőrség közben már a közeli csomópontokban elterelte a forgalmat, így egy idő után már nem volt, aki előtt lezárják a hidat. A mentőket azonban továbbra is átengedték, az egyik villogó rohamkocsiból Zacher Gábor nézett ki a tüntetőkre.

– dohogott tovább a nő, kezében összetekert magyar zászlóval, aztán lassan elindult a Jászai felé, láthatóan elege lett.

Nyolc órára piknik hangulat alakult ki a hídon, többen pokrócra heveredve beszélgettek, zenét hallgattak. A síneken Hyde-park-szerű összejövetel zajlott, egymásnak adják a bömbit a tüntetők, akik mindannyian az intézkedés gyorsaságát és a konzultáció hiányát kifogásolták. A beszédeket néha megtörték a „Nem hagyjuk!“- és az "Orbán takarodj!“-rrigmusok.

A beszédek után a tüntetők egyik fele megindult a Nyugati felé, a teljesen üres körúton. A kereszteződésben némi szóváltás kerekedett a tüntetők és néhány autós között, akik beragadtak a menetbe. A rendőrség látványosan nem avatkozott közbe: az autókat és buszokat a tüntetés szervezői terelgették, néha itt is felmerült, hogy bénítani jöttek, nem autókat átengedni.

Kis tanakodás után a menet megindult a körúton az Oktogonhoz. Útközben többen több autós is biztatóan dudált, a tömeg tapssal és éljenzéssel honorálta a dudálást. A tüntetés hangadói azonban nem tűntek elégedettnek, rendszeresen figyelmeztetik a járó-kelőket, hogy most még csak nézelődnek, de majd szeptemberben, amikor megkapják a többszörös rezsiszámlákat, majd ők is jönni akarnak. A „Gyertek velünk“ skandálásra nem igazán csatlakoztak újak a menethez.

– Én többszörösen hátrányos helyzetű vagyok, mert tanár is vagyok és mellette különórákat adok katás vállalkozókén, hogy megéljek – mesélte Orsi, aki nem tudja, mi lesz a kényszervállalkozásával, mennyire fogja megérni vállalkozónak maradni, legalábbis, ha számlát kell adni. – Mondjuk nekem csak magántanítványaim vannak, de ha akkora lesz adóteher, amit már nem fognak tudni kifizetni, akkor marad a tanítás okosba’ - tette hozzá.

– Mi abban bízunk, hogy a cég kitalál valamit – mondta a Népszavának Zsolt, aki futárkodik. Már levelet is kaptak, amiben biztosították őket, hogy dolgoznak az ügyön. – A múltkor is volt az a változás, hogy nem számlázhatsz csak 3 millióig egy cégnek,

Most is valami hasonló kreatív dologban bízom – tette hozzá. Arra a kérdésünkre, hogy mi történik, ha nem sikerül a futárcégeknek megugorni, akkor mi lesz, a tüntető azt mondta: – Akkor elhúzok a gecibe ebből az országból. Zsolt aztán leszakadt a menetről, mint mondja, azért dolgozni is kell, legalább addig, amíg lehet.

A nagyjából 50-60 fősre apadt tiltakozó menet az Oktogonról a Deák térre, onnan az Astoriához vonult, majd az Erzsébet-híd elfoglalása következett volna. A Ferenciek terén ugyanis meggondolták magukat, elindultak visszafelé. Többek szerint azért, mert addigra a rendőrség már lezárta a hidat, így ott nagy galibát már nem okoztak volna a vonulók. A belvároson keresztül a tüntetők visszasétáltak a Kossuth térre.

Addigra pedig a Margit-hídon marad pár tucat tüntetőt a rendőrség leszorította a járdára. Öt embert őrizetbe vettek, egy tüntető ellen pedig sokkolót is bevetettek a rendőrök.