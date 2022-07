P. L.;

Szijjártó Péter;Európai Unió;szankciók;Oroszország;orosz-ukrán háború;

2022-07-18 16:04:00

Újabb vétót lengetett be Szijjártó Péter Brüsszelben a gázszállítást érintő szankciók esetén

Azzal szemben viszont nem emelt kifogást, hogy az Európai Unió újabb 500 millió eurót adjon Ukrajnának fegyvervásárlásra.

Két ügyben is - a Gazprombankra és a földgázbehozatalra vonatkozó szankciók esetében - előre vétóval fenyegetett az Orbán-kormány, ami viszont a fegyverszállítást illeti, a kormány inkább pénzügyi támogatást ad Ukrajnának szánt fegyverek vásárlására, mint hogy ő maga vigyen fegyvert - írja az EUrológus.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós külügyminiszterek tanácskozásán vett részt Brüsszelben. Az EUrológus megjegyezte, hogy ahogy az elmúlt egy évben minden alkalommal, a tárcavezető most is kizárólag a kormánypárti sajtómunkásoknak tartott sajtótájékoztatót. Ezen a miniszter arról beszélt, hogy már 145 napja zajlik a háború, és ennyi ideje jelent biztonsági kockázatot Magyarország számára. Elmondta továbbá a szokásos kormányzati paneleket, egyrészt, hogy az országnak kettős kockázatot is jelent, egyrészt, hogy a keleti határon 843 ezer menekültet engedett be, délen pedig 118 ezer illegális bevándorlót állított meg. Másrészt megismételte, hogy „béke kell, az a megoldás minden problémára”, ide értve az emberéletek megmentését, az inflációt, az energiaellátást és az élelmezési válságot is.

Eztán Szijjártó Péter ismét az uniós szankciós politikát bírálta, szerinte nem túlzás azt állítani, hogy félrekalkuláció történt az európai válaszok megadása során. Közölte ugyanakkor, hogy Magyarország támogatta azt az újabb uniós szankciós csomagot, amelynek célja, hogy fenntartsa és megerősítse az eddigi intézkedések hatékonyságát. Embargót rendeltek el az aranyra, bizonyos polgári és katonai felhasználású termékekre, korlátozták a közbeszerzéseket, 48 személyt és 9 jogi személyt pedig beutazási tilalommal és/vagy vagyonbefagyasztással sújtottak.

Az érintett vállalatok között a Sberbank is szerepel, erről Szijjártó Péter azt mondta, a kormány az ügyfelek érdekében a szankció időpontjának kitolását javasolta. Azonban előre is vétóval fenyegetett a Gazprombankot, vagy a földgázszállítást érintő esetleges szankciók esetére. Azzal szemben viszont nem emelt kifogást, hogy az Európai Unió újabb 500 millió eurót adjon Ukrajnának fegyvervásárlásra.

Az élelmezési válság vonatkozásában Szijjártó Péter azt mondta, az orosz és az ukrán termékek hiányoznak a világpiacról, ezzel veszélybe került mintegy 400 millió ember ellátása.