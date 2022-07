Rónay Tamás;

Szerbia;Görögország;

2022-07-18 19:36:00

Rejtélyek a Görögországban lezuhant ukrán gép körül

Percekkel a baleset előtt a pilóta jelentette a légiforgalmi irányítóknak, hogy gond van az egyik hajtóművel, és kényszerleszállást kell végrehajtania. A Kavala repülőtérre irányították, de már nem ért oda.

Szakértők nem találtak veszélyes anyagot a szombaton este Görögországban lezuhant repülőgép roncsainál. Ugyanakkor hivatalos görög közlés szerint a gép által szállított lőszerek nagy része szétszóródott a baleset helyszínén. Nebojsa Stefanovic szerb védelmi miniszter megerősítette, hogy a személyzet mind a nyolc tagja életét vesztette a balesetben. A Szerbiából érkező Antonov An-12-es teherszállítón ukrán személyzet szolgált. A gép nem sokkal este 11 óra előtt járt szerencsétlenül, mintegy 40 kilométerre nyugatra a kavalai nemzetközi repülőtértől. Az An-12-esek több mint hatvan éve vannak szolgálatban és már 190-nél is több zuhant le belőlük. A szóban forgó példányt az ukrán Meridian teherszállító cég üzemeltette.

Percekkel a baleset előtt a pilóta jelentette a légiforgalmi irányítóknak, hogy gond van az egyik hajtóművel, és kényszerleszállást kell végrehajtania. A Kavala repülőtérre irányították, de már nem ért oda. Szemtanúk beszámolóiból arra lehet következtetni, hogy a négymotoros gép egyik hajtóműve kigyulladt a levegőben. A gép becsapódása óriási, gombafelhőt okozó robbanással járt, amelyet még több kisebb követett.

A tragédia gyorsan nemzetközi viszállyá terebélyesedhet. A mai háborús időkben gyanút kelt, hogy ukrán személyzet szolgált a Szerbiából indult gépen, amely Nebojsa Stefanovic közlése szerint a Valir nevű cég által gyártott aknavető lőszereket szállított. Igaz, hogy több ukrán cég vállal a világban légifuvarozást, de ha bebizonyosodna, hogy ezúttal az orosz hadsereg ellen harcoló ukránokat akarták munícióval ellátni, az súlyos konfliktust okozhatna a szerb-orosz viszonyban. Aleksandar Vucic szerb elnök ismételten deklarálta, hogy hazája továbbra is jó kapcsolatokra törekszik Moszkvával és nem hajlandó csatlakozni az Európai Unió Oroszország elleni büntetőintézkedéseihez. Vlagyimir Putyinnak is fontos, hogy Szerbiát ne veszítse el, amit az is jelez, hogy néhány hete bejelentette: három éven át messze a piaci ár alatt biztosít gázt Szerbiának.

A szerb védelmi miniszter mindenesetre leszögezte, hogy az aknavető lőszereket nem Ukrajna, hanem Banglades vásárolta meg. A gép a nisi repülőtérről szállt fel szombaton este 20 óra 40 perckor, és a jordániai Ammánban kellett volna leszállnia, innen indult volna tovább Bangladesbe. A bangladesi vonalat a Valir igazgatója is megerősítette. Mladen Bogdanovic azt nyilatkozta a Nova hírportáljának, hogy az An-12-es olyan aknákat szállított, amelyeket a bangladesi hadsereg kiképzésére terveztek. Ugyanakkor cége teljesítette kötelezettségeit azzal, hogy a szállítmány eljuttatta a nisi repülőtérre.

A gép útvonala azonban kérdéseket vett fel. Egyes feltételezések szerint nem zárható ki, hogy az Antonov az amerikaiak alekszandropoliszi támaszpontjára tartott. Az északkelet-görögországi kikötővárosban lévő bázis stratégiai szempontból kulcsfontosságú az amerikaiak számára. Az Egyesült Államok nyilvánosan és titokban a világ minden tájáról vásárol az ukrán hadsereg régi, szovjet gyártmányú fegyvereihez használható lőszert.