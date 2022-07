Rédei Judit;

2022-07-19 09:00:00

Világmentő milliárdosok, kisemmizett örökösök

Zuckerbergék, Warren Buffett és a Gates házaspár is arra törekszik, hogy a hatalmas vagyonuk ellenére gyermekeik jó példát lássanak, és ne váljanak elkényeztetett felnőttekké.

„Adakozz még az életedben”- hangoztatta nemrég a 91 esztendős Chuck Feeney, a Duty Free alapítója, aki összesen 8 milliárd dollárt osztott szét jótékony célokra, és ezzel kiírta magát a Forbes 400-as listájából, vélhetően kis túlzással, azt híresztelték, nincstelen lett. A világ nagy szerencséjére vannak követői, a napokban Bill Gates tett nagy lépést annak érdekében, hogy a világ leggazdagabbajainak rangsorában kikerüljön az élbolyból.

Bill Gates a múlt héten 20 milliárd dollárt adott át a Bill & Melinda Gates Foundation-nak, amelynek köszönhetően a Gates és felesége által 2000-ben létrehozott alapítvány 50 százalékkal költhet többet, mint eddig, összesen évi 9 milliárdből jótékonykodhat a tervek szerint 2026-ig. Ezzel a világ legnagyobb adományozójává léptek elő. Bill Gates most úgy fogalmazott, nem akar a halálra várni, és legfőbb célja, hogy a Forbes listáról eltűnjön a neve. „Ez biztos eltart egy ideig, de még két, a mostanihoz hasonló nagyságú ajándék, és búcsút intek az élcsapatnak, látom az erre vezető utat” – nyilatkozta. Bill Gates vagyona alapját különböző, több mint 20 magán holdingban és más nyilvános társaságokban meglévő tulajdonrészek jelentik. A Microsoftban, amelyet 1975-ben egyetemi társával, Paul Allen-el alapított, az eredeti 49 százalékos tulajdonrészéből,1 százalékos pakett maradt nála, értékét 19 milliárd dollárra teszi a piac napjainkban. Összvagyona mintegy 25 százalékkal gyarapodott az elmúlt öt évben. A feleségével közös alapítványba részvénypakettek kerültek, ezek értéke persze a piac ítélete szerint fluktuálódik, jelenleg nagyjából 70 milliárdot érhet a csomag. Gates ingatlanokat és más személyes értékeket is a közösnek szán, a találgatások szerint a washingtoni 6000 négyzetméternyi tóparti ház, és értékes festmények, köztük egy da Vinci is az alapítványt fogja gazdagítani.

Tavaly nyáron jogilag is pont került Bill és Melinda Gates válására, ám az együtt töltött 27 esztendő elég erős kapocsnak bizonyult ahhoz, hogy folytatni tudják a közös munkát. Melinda, a Microsoft hajdani vezérigazgatója nem tartott igényt arra, hogy volt férje „feleségtartást” fizessen, és a válással párhuzamosan teljes egyetértésben aláírtak egy dokumentumot, amelyben három gyermekük, örökségéről rendelkeztek, gyakorlatilag kisemmizték őket: fejenként mindössze tízmillió dollárra számíthatnak az utódok. Bill már 2011-ben kifejtette a sajtónak, gyerekeinek meg kell találniuk saját útjukat, egyedül építeni karrierjüket. A közös alapítvány sorsát nem bízták a véletlenre, arra az esetre, ha mégsem lennének képesek az együttműködésre - két esztendős türelmi időt hagyva maguknak - Melinda lemond társelnöki pozíciójáról, Bill pedig gondoskodik megfelelő összegű „személyes” forrásról, amivel az asszony saját jogon, az addig megszokott szinten folytathatja jótékonysági munkáját. Melinda Gates privát vagyona amúgy 5,6 milliárd dollárra nőtt, miután újabb, 2,4 milliárd dollárt érő részvénycsomaghoz is jutott a válási megállapodás keretében. A válást egyébként Gates félrelépése okozta, Melinda 2019-ben fordult először ügyvédhez. Férje bűnlajtstromát súlyosbította, hogy bizonyítottan jó kapcsolatot ápolt a szexuális ragadozóként elítélt, elhunyt Jeffrey Epsteinnel.

A Gates- alapítvány tevékenységének hasznát nehéz vitatni, a betegségek, így a malária, az AIDS, a TBC visszaszorításában, a vakcinakutatásban vállalt szerepet, csaknem 1,2 milliárd embert segített beoltani olyan betegségek ellen, mint a Covid-19, a gyermekbénulás és a kanyaró. Kulcsszerepet játszott több mint 4 milliárd dolláros hozzájárulással a Gavi, a Vaccine Alliance létrehozásában, amely a napvilágot látott elemzések szerint legalább 15 millió életet mentett meg az indulás óta. Fanyalgók persze akadnak, kifogásolva, hogy aránytalanul nagy hatalmuk van milliárdok tetszőleges elköltésére, nem biztos, hogy jól ítélik meg a globális kérdések jelentőségét, elszámoltathatóságuk nagyon is kérdéses, általában jobban kellene ellenőrizni az államoknak a magán nonprofit szervezetek működését.

A legnagyobb adományozó címét hosszú ideig Warren Buffet, a Berkshire Hathaway, világszerte ismert vállalatokat, biztosítóktól, bankokon át élelmiszeripari óriásokat tömörítő konglomerátum tulajdonos irányítója birtokolta. Személyes vagyonából 49 milliárd dollárt „vert el” jótékonyságra, támogatta elhunyt felesége nők védelmére létrehozott alapítványát, és jelentős összegeket juttatott a Gates-alapítványba is, amelynek igazgatótanácsához is csatlakozott a napokban. Buffet életcélul tűzte ki, hogy vagyona 99 százalékát adományokra fordítja. Most, ahogy mondta, félúton jár és még csak 92 éves. A Forbes tavalyi összesítése szerint a világ legnagyobb adományozói - 25 milliárdosról van szó - összesen 169 milliárd dollárt adtak jótékony célokra. Az adat talán nehezen értelmezhető pontosan, a Forbes megfogalmazásában az „életük során” történt adakozásokat összesítették. A szám minden esetre hangzatos, remélhetjük, hogy sokáig élnek e nagyvonalú üzletemberek, akiknek még bőven van tartalékuk, hiszen ugyanők portfóliójában összesen 799 milliárd dollár értéket számoltak össze az elemzők.