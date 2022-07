P. L.;

Szeged;tüntetés;kata;hídfoglalás;

2022-07-18 20:58:00

Szegeden is hidat zártak le a tüntetők

A demonstráció hivatalosan este hét óráig tartott, ezt követően azonban a több száz fős tömeg előbb a Fidesz-székházhoz ment, majd elfoglalta a Belvárosi hidat.

Szegeden is a katatörvény szigorítása miatt tartanak demonstrációt - amely törvényt épp ma írta alá Novák Katalin köztársasági elnök. A Szegedér percről percre tudósítása szerint az első órában körülbelül 200-300-an érkeztek, viszont nagyjából kétezren jelezték, hogy részt vesznek az eseményen, a rendőrök ennek megfelelő készültséggel érkeztek a helyszínre.

Az eseményt függetlennek szánták, ennek ellenére Márki-Zay Péter és a hódmezővásárhelyi Kossuth Kör néhány tagja egy nagy molinóval megjelent a rendezvényen. A megvalósításhoz pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól kértek segítséget a szervezők. Tóth-Benedek Csanád - aki a párt jelöltje is volt áprilisban - ugyanakkor azt mondta, ha odamegy a tüntetésre Dobrev Klára, és elkezd a DK-ról beszélni, kikapcsolják a mikrofont.

A beszédek után a tüntetők a szegedi Fidesz-iroda felé indultak, a több száz fős tömeg a Kossuth Lajos sugárúton elfoglalta a belváros felé tartó forgalmi sávot. A demonstráció közben egyebek között a „mocskos Fidesz”, a „hazaárulók” és az „Orbán, takarodj!” rigmusok csendültek fel, majd a pártiroda elé érve a „Konzultálni jöttünk!” felkiáltással egészítették ki.

Ezt követően tovább indultak a Belvárosi híd felé, amelyet később el is foglaltak, csak a gyalogosokat engedik át. A momentumos Körmendi Zoltán szerint körülbelül 800-an jöttek el. A hídra érkezvén felcsendült Krúbi Orbán, Verd Ki A Ferinek című dala is. Egyesek részéről az „Orbán Viktort a Tiszába, jogállamot a hazába!” felkiáltás is elhangzott. A hidat továbbá elárasztották krétarajzokkal.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleménye szerint a rendezvény hivatalosan este hét óráig tartott, ezt követően azonban a szerintük körülbelül 500 ember elfoglalta a hidat. „A lezárás óta a hídon folytatódnak a rögtönzött beszédek, van hangosítás, a közelben pedig bolt és vécé is, tehát adottak a körülmények ahhoz, hogy akár éjszakába nyúljon az akció” - írták.