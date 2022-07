Korom Milán;

tenisz;

2022-07-18 20:24:00

"Megvan Lucában az X-faktor"

Udvardy Gábor szerint itthon a körülmények nem kifejezetten adottak ahhoz, hogy lánya, Luca befussa azt a karriert, amire tehetsége és szorgalma predesztinálná.

Udvardy Gábor, a juniorok között wimbledoni döntős Luca édesapja lapunknak arról beszélt, nem lepte meg 16 éves lánya sikere, annak ellenére sem, hogy korábban nem játszott füves borításon.

„A rohamptoni előversenyen már számítottam rá, hogy döntő lehet belőle, annyira jól mozgott a füvön. Benne van az X-faktor, nagy lehetőségeket látok benne” – árulta el a Népszava érdeklődésére az édesapa, aki a wimbledoni finálét már a helyszínen tekintette meg.

„Az összes meccs fent van az Eurosport Playeren vagy a Youtube-on, onnan elemezte ki az ellenfeleket. Mindig rácsodálkozom Lucára, fejben nagyon összerakta magát. A negyeddöntőben 0:3-mal kezdett Nikola Bartunkova (junior világranglista 8. – szerk.) ellen, de én egy percig nem kételkedtem abban, hogy nyerni fog, pedig Bartunkova nagy favorit volt, nagyon jó játékos és szimpatikus ember. Markéta Vondrousová (olimpiai ezüstérmes – szerk.) edzőjével dolgozik együtt, ez elég sokat elmond arról, milyen támogatást kap a cseh szakági szövetségtől.”

Udvardy Gábor ezzel párhuzamot vonva elárulta, ők itthon milyen körülmények között készülnek. „Luca kétéves korában kezdett el pötyögni, nem volt edzője 10 éves koráig. Magamat nem szeretem leminősíteni, de az amatőrök játszottak a profik ellen. A győztes Liv Hovdéval füvespályás edző is volt, mi voltunk az egyedüliek a fiúk, lányok 128-as főtábláján, akik edző nélkül érkeztek” – magyarázta.

Mint megtudtuk, Luca sikere sok kaput nyitott meg, nagy az érdeklődés iránta. „Edzők folyamatosan keresnek bennünket, nagyon komoly nevek, valamint ügynökségek. Ami érdekes, hogy 99 százalékban külföldiek.”

A fiatal teniszezők 24 éves korukig megfelelő eredményeket nyújtva egy úgynevezett mérföldkő támogatásban részesülhetnek, a Magyar Tenisz Szövetség 2021-es szakmai beszámolója szerint 12 játékos (köztük Udvardy Luca) között 82 millió forintot oszt(ott) szét.

„Luca a mérföldkövet teljesítette már tavaly is, most már így a 2023-asat is. Aki junior Grand Slam-döntőt játszik, az kap egy extra évet. Utalni még nem utaltak, a teniszét mi finanszírozzuk a barátainkkal. Az amerikai Hovde-nál megjelent a nagykövetség, mindenki. Mi persze így is jól elvoltunk a barátainkkal, a 12 fős páholyban heten ültünk. Itthon nagy dolog volt számunkra, hogy az államtitkár úr behívott bennünket, az a fura, hogy a szövetség elnöke nem keresett bennünket. A hivatalos vezetésben nem ütött ez akkorát, mint amit gondoltam volna, de nem akarunk erre a részére sok energiát fordítani” – jelentette ki az édesapa, akitől azt is megkérdeztük, melyik lányát tartja tehetségesebbnek. Egzakt választ nem kaptunk, de a felnőtt világranglistán 94. Pannáról elmondta, mindig is hiperagresszív játéka volt, nagy ütőerővel rendelkezik, Lucát pedig a játékának színessége emeli ki a mezőnyből.

Hogy mit hoz a jövő az Udvardy család számára, még maguk a szülők sem tudják, az édesapa ugyanakkor nem akar kapkodni.

„Mindenki erőlteti a felnőtt versenyeket, én annyira nem szeretném még. Normális kisgyerek, tanul, nem venném ezt el tőle. Én inkább kiélvezném, nem hajt a tatár, 2,5 évig még teniszezhet a juniorok között. A Williams lányok a juniort kihagyták, én azt mondom, a tehetség úgyis utat talál. Pannával amikor kikerültünk a spanyol akadémiára, leült velünk az ottani vezetőedző és azt mondta, hogy 2022-re lesz top 100-as. Emberileg, teniszileg addigra érik meg. Most el fogunk hozzá menni. Mindig meghallgatok mindenkit, amit csak lehet elolvasok. Azt látjuk, hogy Punyi Gábor edzőként rengeteget adott, viszont neki van egy saját teniszakadémiája. Lucának rövid időn belül, a US Open után szüksége lesz egy főállású edzőre, aki tud utazni vele. Gondolkodom külföldi akadémiában is, azt látom, hogy itthon nem tudjuk megoldani azt a programot, amire neki szüksége van. Luca a szövetségben prioritásban nem a legelején van, az, hogy a konditeremre órákat várnunk kell, az nem fér bele. Ha nem vagyunk fontosak, más úton megyünk tovább” – tekintett előre.