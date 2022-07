Fekete Norbert;

tüntetés;sokkoló;rendőrség;

2022-07-19 15:28:00

Vitatható, tényleg szükség van-e sokkolóra, de erőteljesebben lép fel a rendőrség a tüntetőkkel szemben

Jelzésértékű lehet: a rendőrség innentől kezdve kész ilyen kényszerítő eszközöket is bevetni.

– A videókon is látszik, hogy a tüntetők erőszakmentesek. És az is egyértelmű, volt annyi rendőr a helyszínen, hogy csak a testi kényszerrel is bőven eleget tudtak volna tenni a feladatuknak. Mindennek fényében kérdéses a sokkoló használatának arányossága – így értékelte a Népszavának Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) politikai szabadságjogi szakértője azt, hogy a rendőrség szokatlanul keményen lépett fel egy tüntető ellen a kata-átalakítás elleni újabb, hétfő reggeli tüntetésen.

A sokkoló használatáról Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő Facebook-oldalán jelent meg videó. Ezen az látható, hogy Margit hídon több tüntető ül a földön és rendőrség többszöri felszólítása ellenére sem hajlandóak felállni, odébb menni. Az egyenruhások megpróbálták elvinni az egymásba kapaszkodó tüntetőket, de egy férfi esetében nem jártak sikerrel. Ekkor nyomtak sokkolót a földön ülő tüntető lábának: a férfi fájdalmasan felkiáltott, majd ezután hagyta, hogy elvigyék.

Hegyi Szabolcs szerint az vitatható, tényleg szükség volt-e a sokkoló használatára, de a rendőröknél jogszerűen lehetett ilyen eszköz és a tüntetőket is figyelmeztették, hogy el kell hagyniuk a hidat, ahol már engedély nélkül voltak. A TASZ szakértője szerint feltűnő, hogy ezúttal már a testi kényszernél erősebb eszközt is bevetettek a békés tüntetővel szemben, eddig ez nem volt jellemző, így az eset „jelzésértékű” lehet: a rendőrség innentől kezdve kész ilyen kényszerítő eszközöket is bevetni. A jogvédő civil szervezet felhívta a figyelmet: a sokkolást elszenvedett tüntető panasszal élhet a rendőrségi törvény alapján, ami akár bíróságig is eljuthat, ebben a TASZ is segítséget nyújt.

A Népszava kérdésére a rendőrség azt írta: „a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére – miután a többszöri figyelmeztetés és a testi kényszer alkalmazása nem vezetett eredményre – elektromos sokkoló eszközt egy emberrel szemben alkalmaztak.” Egy közleményükben pedig állították, „a szükségesség és arányosság elvét betartva” intézkedtek. Lapunk megkereste a Fideszt, elfogadhatónak tartja-e azt, hogy békés tüntető ellen sokkolóval lép fel a rendőrség. Eddig a Fidesz nem reagált, amely korábban, előbb ellenzékben aztán kormányra kerülve is kampányokat épített a "békés tüntetők" elleni erőszak ellen.