Rónay Tamás;

2022-07-19 16:55:00

Rossz idők járnak a perzsa macskákra

Iránban egyre nehezebb a sorsuk a háziállatok szerelmeseinek.

A perzsa állam rendőrsége legújabban bejelentette, hogy ezentúl bűncselekménynek számít a kutyasétáltatás a városi parkokban. Az indoklás szerint a lépéssel a „közbiztonságot” akarják védelmezni, ám ez még csak a kezdet. A teheráni parlament előtt fekszik a „lakossági jogok védelméről szóló” törvényjavaslat, amely általánosan korlátozná a háziállatok tartását.

A tervezet szerint a kedvtelésből tartott állatok tartását egy külön bizottság által kiadott engedélyhez fogják kötni. Emellett legkevesebb 800 dollár (310 ezer forint) pénzbírságot szabnának ki egy sor állat, köztük olyan közönséges házikedvencek, mint a macskák (így a világszerte nagy becsben tartott fajtiszta perzsamacskák), teknősök és nyulak „importjáért, vásárlásáért és eladásáért, szállításáért és tartásáért”, írja a BBC.

„A törvényjavaslat körüli viták több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődtek, amikor iráni képviselők egy csoportja kezdeményezte, hogy kobozzanak el minden kutyát és szegény négylábúakat helyezzék el állatkertekben vagy hagyják a sivatagokban – nyilatkozta Dr. Payam Mohebi, az Iráni Állatorvosok Szövetségének elnöke. „Az évek során ezt többször is megváltoztatták, és még a kutyatartók testi fenyítéséről is tárgyaltak. De a tervből nem lett semmi” – tette hozzá.

A kutyatartás korábban különösen Irán vidéki területein volt elterjedt, de az állatok a XX. században a városi élet szimbólumává is váltak. Sőt, Irán volt az egyik első ország a Közel-Keleten, amely még 1948-ban állatvédelmi törvényt fogadott el. Az uralkodó családja is tartott kutyát. Az 1979-es iszlám forradalom, amelynek során megbuktatták Mohammad Reza Pahlavi sahot, sok tekintetben megváltoztatta nem csak az irániak, hanem négylábúik életét is. Az iszlám hagyományok szerint ugyanis az állatok tisztátalannak számítanak. Ráadásul az új rezsim szemében a kutyák a külföldi kulturális befolyás jelképeivé váltak, márpedig a síita állam igyekezett megfékezni az ilyen „nyugati csökevényeket”.

„Nem alakult ki szilárd szabályozás a kutyatartással kapcsolatban” – mondta Ashkan Shemirani teheráni állatorvos. "A rendőrök olykor csak azért is letartóztatják az embereket, mert sétáltatják, vagy akár az autójukban szállítják a kutyáikat, pusztán annak az alapján, hogy értelmezésük szerint mit tekinthető a nyugatiasodás szimbólumának". Mint hozzátette, a hatóságok még egy "börtönt" is létrehoztak a lefoglalt háziállatok számára, s a helyről rengeteg rémtörténetet hallani.