nepszava.hu;

orosz-ukrán háború;Zaporizzsja;atomerőmű;incidens;

2022-07-19 07:28:00

Valami történt az ukrajnai Zaporizzsja Atomerőműben, többen meghaltak

Hivatalos ukrán bejelentések szerint legalább kilenc orosz katona megsérült.

Kismértékben, de megrongálódtak a reaktorok az ideiglenesen megszállt Zaporizzsja Atomerőmű területén történt incidensben – számolt be a történtekről még kedd este a Telegramon Dmitro Orlov, Enerhodar polgármestere.

A hivatalos jelentések szerint, ahogy a polgármester írja, délután „a terrorista ország”, vagyis Oroszország 9 katonáját különböző súlyosságú sérülésekkel szállították sürgősen a városi kórházba, egyikük állapota súlyos, őt az intenzív osztályon kezelik. Halottak is vannak, de pontos számuk még nem ismert.

A CNN azt írja, orosz részről nem érkezett hír a történtekről. A megszálló egységek március elején foglalták el Enerhodart és a Zaporizzsja Atomerőművet.

Amint arról a Népszava is rendre beszámolt, tavasszal, áprilisban és májusban több rakétatámadás is érte a nukleáris létesítményt, amelyekben akkor is többen meghaltak és megsérültek.