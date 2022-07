P. L.;

Müller Cecília;hőségriasztás;harmadfokú hőségriadó;

2022-07-19 14:47:00

Müller Cecília harmadfokú hőségriasztást rendelt el az egész országra

Felhívták a figyelmet a szükséges óvintézkedésekre.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakmai ajánlását figyelembe véve szerdától szombatig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást ad ki - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.

A közlemény rögzíti, akkor rendelnek el harmadfokú hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy akár meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Az NNK és a katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba. A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen - tették hozzá.

Óvatosságra intettek a szabadtéri edzések tekintetében is. Csak a reggeli, vagy az esti órákban ajánlott futni, kerékpározni, s aki mégis efféle szabadtéri túra mellett dönt, az viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi nyomós kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját. Fokozott óvatosságra intették az autósokat is. A vízparton nyaralók számára a javasolták, hogy a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

A kánikulában a szén-monoxid veszélyének kialakulása is megnő, ezért ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni - közölték.