Szalai Anna;

2022-07-19 17:17:00

Novák Katalinnak lett volna jogi lehetősége visszaküldeni a kata törvényt az Országgyűlésnek

Lett volna jogi lehetősége visszaküldeni az Országgyűlésnek a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvényt Novák Katalin köztársasági elnöknek – állítja Hack Péter, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.

Novák Katalin hétfő este írta ki közösségi oldalára, hogy miután „alaposan megvizsgálta és megfontolta az elfogadott törvényt és a hozzá érkezett észrevételeket is, aláírta a Parlament által már elfogadott törvényt. Nem talált ugyanis olyan okot, amely miatt Alkotmánybírósághoz kellene fordulnia, a törvényhozói szándék, a változtatás célja aligha vitatható”. Érzékeli ugyanakkor a felháborodást a kisadózó vállalkozók tételes adója (kata) módosítása miatt. Mint írja „helyesebb lett volna, ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés.” De válsághelyzetben az a helyes, ha „az államfő nem gördít akadályt az Országgyűlés döntésének érvényesülése elé”. S ő nem is gördített akadályt. Holott megtehette volna.

„A társadalmi egyeztetés hiánya elég ok lehetett volna arra, hogy a köztársasági elnök visszaküldje a törvényt megfontolásra az Országgyűlésnek. Még akkor is megtehette volna, ha különleges jogrend idején, márpedig az Orbán-kabinet háborús veszélyhelyzetet hirdetett, ettől a kötelezettségtől eltekinthet a kormány. Az már más kérdés, hogy politikailag bölcs lépés-e eltérni ettől” – magyarázza a Népszava kérdésére válaszolva Hack Péter, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, aki egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy az államfő a visszaküldéssel lehetőséget adott volna a Parlamentnek arra, hogy kijavítsa a könyvelők által emlegetett hibát.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint ugyanis a jogszabály szövege súlyos hibát tartalmaz, az átalányadózásra való áttérés nem választható 2022. szeptember elsejével, az adóévhez, január 1-jéhez kötött. Így a katából kiszorulók számára ez sem lehetőség. A Pénzügyminisztérium szerint ez a törvény félremagyarázása, de a könyvelők felületes közlemények helyett a törvény korrekcióját várják.

Mint emlékezhetünk, Novák Katalin elődje Áder János se nyúlt sokszor a vétó eszközéhez. A kevés kivételek közé tartozott a budavári lakások kényszerértékesítése. Az államfő főként azt kifogásolta, hogy a vételi jog összeegyeztethetetlen a kulturális örökség megóvásának alaptörvényi követelményével, ezenfelül aránytalannak tartotta az önkormányzati tulajdonjog ilyen jelentős korlátozását. Az AB végül a jogszabály több passzusát is alkotmányellenesnek minősítette, így az Országgyűlésnek újra kellett tárgyalnia azt.

– mondta a Népszavának Hack Péter. Ebben az esetben az Alkotmánybíróságnak kötelező lett volna megvizsgálnia a jogszabályt.