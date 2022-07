nepszava.hu;

2022-07-20 07:48:00

Vlagyimir Putyin: Ukrajna nem tartotta magát az előzetes békemegállapodáshoz

Az Egyesült Államok szerint Oroszország a megszállt területek annektálását készíti elő.

Ukrajna nem tartotta magát ahhoz a „gyakorlatilag elért” békemegállapodáshoz, mely márciusban létrejött - jelentette ki az Iránban tartózkodó orosz elnök.

„A végeredmény természetesen attól függ, hogy a szerződő felek hajlandóak-e végrehajtani az elért megállapodásokat. Ma azt látjuk, hogy a kijevi hatalomnak nincs ilyen szándéka” - fogalmazott Vlagyimir Putyin egy tévényilatkozatban. Az általa említett márciusi tárgyalások során ugyan mindkét fél javaslatokat tett, de igazi áttörés nem volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor azt közölte, csak a tárgyalások konkrét eredményében lehet bízni.

Az orosz elnök kedden Teheránban találkozott Ali Hamenei ajatollah iráni legfelsőbb vezetővel, elmélyítve a két, nyugati szankciók alatt álló ország kapcsolatát. Itt megbeszélést folytatott Erdogan török elnökkel is, hogy tárgyaljanak egy olyan megállapodásról, amely újraindítaná Ukrajna fekete-tengeri gabonaexportját. Ezt jelenleg Oroszország blokkolja. „Készek vagyunk az ukrán gabonaexportot a Fekete-tengeren keresztül biztosítani, de azt is szeretnénk, ha megszűnnének az orosz gabonaexporttal kapcsolatos fennmaradt korlátozások” - fogalmazott Putyin, aki az ukrajnai invázió óta most találkozott személyesen először egy NATO-vezetővel.

A találkozókról beszámoló Reuters megjegyzi, a teheráni látogatás egy éles figyelmeztetés a Nyugatnak, hogy Oroszország szorosabb stratégiai kapcsolatokat kíván kialakítani Iránnal, Kínával és Indiával, ellensúlyozandó a háború miatt életbe léptetett nyugati szankciókat. Washington szerint ugyanakkor a látogatás azt mutatja, Moszkva mennyire elszigetelődött. John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő egyúttal hírszerzési jelentésekre hivatkozva azzal vádolta meg Oroszországot, hogy a megszállt területek annektálását készíti elő.