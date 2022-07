nepszava.hu;

Börzsöny;kenguru;

2022-07-20 09:58:00

Elkapták a Börzsönyben ugrabugráló kengurut

Nem volt egyszerű dolog.

Sikerült befogni azt a kengurut, amely több napja a Börzsönyben kóborolt - adta hírül a 0627.hu-ra hivatkozva az rtl.hu.

Mint lapunk is beszámolt róla, az állatot a Paphegy és Királyrét közti úton videózták le nemrégiben.

Az erszényest először motorral, majd futva üldözték, végül hálóval sikerült befognia a verőcei Kovács Tamásnak és unokatestvérének, valamint egy kisebb csapatnak kedd reggel. Kovács Tamás a lapnak elmondta: az unokatestvére azzal hívta fel őt, hogy Kosdon, a Magyarkúti úton látták a kengurut. Ekkor motorral a helyszínre siettek, ahol meg is látták a kóborló állatot. A kengurut követték Verőce felé a Katalinpusztai úton egy rétig, ahonnan az állat tovább ment a Lósi völgyhöz vezető útra. Innen egy körbezárt területre jutottak, ahol leszállva a motorról mintegy fél órán keresztül futva próbálták elkapni az állatot, ami igen nehéz feladatnak bizonyult. Itt már többen a segítségükre siettek, és végül öten, csapatmunkában, egy háló segítségével fogták be a kengurut. A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik munkatársa is felajánlotta, hogy segítenek az állat elhelyezésében, illetve a befogásában. Erre végül nem volt szükség. A helyszínen segítségükre volt az állatkert egyik volt munkatársa. – Ő segített megkötözni a kenguru lábait, hűtötte le vízzel, hogy megnyugodjon, és tett a fejére fejtakarót – részletezte a befogás körülményeit Kovács Tamás, aki hozzátette,

A kengurut befogadó birtok tulajdonosa elmondta, az állat nagyon vad, ijedt és kimerült, és hiába próbált közelíteni felé, rémült ugrálással reagált. A birtokon élő kenguruk ilyen viselkedést soha nem produkáltak. A befogott kengurun sérülés nem volt, a körülményekhez képest jó állapotban találtak rá, várják, hogy gazdája érte menjen. Őt egyébként már értesítették.

mindenki vegye komolyan a sportot, mert sportmúlt nélkül nehéz egy ilyen állatot megfogni.”

