P. L.;

Tusványos;Bayer Zsolt;propaganda;„fake news”;Független Sajtó;

2022-07-21 16:05:00

Bayer Zsolt és Szánthó Miklós együtt fejtegette a független sajtó és a fake news fogalmát Tusványoson

Alighanem e két nagybecsű propagandista a legalkalmasabb a feladatra.

Az idei Tusványos eddigi talán legszürreálisabb előadásában a nagyérdemű meghallgatta Bayer Zsoltot, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosát, és Szánthó Miklóst, a kormányzati propagandatermékeket tömörítő KESMA kuratóriumi elnökét arról, hogy mi a független újságírás és mi a fake news.

A két főállású kormánypropagandista lényegi megfejtése elég egyszerű: független sajtó szimplán nincsen. Elképzelésük szerint valójában mindenki más is propagandista, mindenki valakinek dolgozik - számolt be róla a Telex. Itt persze azért felmerülhet, hogy nem mindegy, hogy valaki pártnarratívát közvetít, vagy esetleg elsősorban újságot ír és maximum másodsorban van a szerzőnek egy világnézeti elköteleződése, de mindenesetre Bayer Zsolt ezt azzal igyekezett feloldani, hogy „ha mást nem, de a saját elfogultságaiknak pont úgy rabjaik, mint mi”.

Szánthó Miklós - aki az Alapjogokért Központ nevű, magát közjogi elemző intézetnek deklaráló propagandaintézmény igazgatója is - úgy vélekedett, hogy amit a nem Fideszhez köthető lapok csinálnak, az politikai aktivizmus, szerinte ők nem híreket mutatnak be, hanem gyártanak, hangulatot keltenek. A Telex szerint egyébként ő és Bayer is akkurátusan azt ismételgették, hogy ez nem baj, csak fel kell vállalni.

Bayer Zsolt azt is elmondta, hogy szerinte a médiának „ez a fele” soha nem próbált meg úgy tenni, mintha független lenne, mert ez egy baromság, azonban a „másik oldal” ezt megpróbálja elhitetni magáról. Azt is abszurdnak nevezte, hogy média tanszék van bármilyen egyetemen, mert „mit lehet ott tanulni”, ahol Kosztolányit és Krúdyt kell olvasni.

Szánthó Miklós a következő elméletében jó éles kontúrokkal felvázolta a kétpólusú világrendet, amit mi másra, mint a házasság kérdésére fűzött fel. Szerinte az egyik világnézet nyíltan felvállalja, mit gondol a világról, a másik pedig az emberi jogok kiszélesítésének örve alatt eljátssza, hogy akkor semleges, értékmentes és demokratikus az alkotmány, ha utat enged a házasság liberális értelmezésének. A sajtó viszonylatában ez szerintük úgy néz ki, hogy „csak az a sajtó független, ami liberális testtartásból közvetíti a dolgokat, minden más nem is újságírás”. A KESMA és az Alapjogokért Központ főpropagandistája szerint „balos jogászok” a független sajtó és a propagandasajtó ellentétét átfordították abba, hogy valódi újságírónak és sajtónak csak az általuk függetlennek nevezett és tartott sajtó tekinthető.

Szánthó Miklós ezután rátért Márki-Zay Péterre is, akit szerinte a nem fideszes sajtó „messiássá tett”, majd a választási vereség után azonnal hátba döfte. Szerinte a sajtó ezen része a lojalitás és szolidaritás teljes hiányáról tett tanúbizonyságot (persze amint arra a Telex is utalt, nem világos, hogy ha Szánthó Miklós a nem fideszes sajtót egy az egyben propagandának tartja, akkor miért kellene lojálisnak lennie bárkihez, elvégre épp a lojalitás teljes hiánya esetén lehet független sajtóról beszélni - a szerk.).

Ezen kívül még Bayer Zsolt elmondta azt is, hogy a gyűlölködés és egymás megvetése a rendszerváltással egyidős, ennek hozzá hasonlóan mindenki a részese.