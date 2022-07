Patthy Loránd;

kormánypropaganda;Origo;rezsicsökkentés;

2022-07-21 19:49:00

Az Origo gyerekekkel, kiskutyával, boldog családdal illusztrálja a rezsicsökkentés szűkítését

A kormányzati propagandalap kitartóan hozza a Szabad Nép színvonalát.

Úgy 70 évvel ezelőtt valószínűleg Rákosi Mátyás is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha a fideszes szócsőként funkcionáló Origo olvasgatásával töltötte volna a mindennapjait. Miközben a lakosság egyre nagyobb része leginkább azon morfondírozik, mihez kezd az elszabaduló infláció és a kormányzati megszorítások közepette, a propagandaportál szerkesztőségében úgy vélik, önfeledten főzőcskéző, mosolygós családokkal érdemes a rezsicsökkentés szűkítését illusztrálni.

Elsőként a Media1 vette észre az '50-es évek legsötétebb időszakaiba is beillő „műveket”, az ezekkel illusztrált cikkek ma csak néhány órás különbséggel jelentek meg a portálon.

Az átlagfogyasztáson felül is csak egy kedvezményes, lakossági piaci árat kell fizetni - hirdeti a lap mosolyogva főző családdal a Népszava által is ismertetett kormányzati intézkedést, mely szerint a kormány által meghatározott átlagfogyasztási limit mellé bevezettek egy új tarifát, az úgynevezett „lakossági piaci árat”, amely a valós piaci árnál egy alacsonyabb tarifát jelent, így az áram ára ebben az esetben „csak” megduplázódik. A gáz ára átlagfogyasztás felett a hétszeresére nő.

A következő „cikknek” már a címe is egy örömteli felkiáltás: „Az átlagfogyasztásig marad a rezsicsökkentés!" - olvasható. Az üzenet ezután eképpen folytatódik: „A kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyarok továbbra is élhetnek a rezsicsökkentés előnyeivel annak ellenére is, hogy az energetikai világpiacon drámai mértékben megnövekedett az energiahordozók ára”. A mellékelt kép egy ablakon kifelé néző vidám család, apa, anya és kislányuk mellé még egy cuki-muki kiskutya is felfért.

A propagandatermék aztán bő egy órával később hírül adja a népnek: „Megmutatjuk, mennyit spórolnak a magyar családok a rezsicsökkentéssel.” Majd idézik a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményét. Magába a cikkbe itt már nem került be az illusztráció, a facebookos megjelenés viszont alkalmazkodik a trendhez: főzőcskéző család, két kis gyerekkel. Igaz, lábost itt nem látni, valószínűleg salátát készítenek, ahhoz pedig gáz nem kell, szóval a rezsiárak miatt sem kell aggódniuk éppen.

S a következő cikk sem kivétel: „A családok döntő többsége az átlagfogyasztók közé tartozik” - hirdeti a kormánypárti portál. Itt sem szakadtak el a gasztronómiai ihletéstől, de gázt, vagy elektromosságot igénylő hozzávalót itt sem látni, a Media1 meg is jegyzi, hogy ebben az esetben akár még őszinte is lehet a családtagok fülig érő mosolya.

Ugye, milyen szuper minden?