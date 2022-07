nepszava.hu;

Tömegesen mondanak fel az Indamedia autós lapjánál

Köztük olyanok is, akik évtizedekig a lap munkatársai voltak.

Amióta Varga Endre, a Matolcsy György féle MNB volt osztályvezetője az ügyvezetője a Totalcarnak, immáron a hatodik munkatárs hagyta el a lapot. Ez mindössze pár hét alatt történt - írja a Média1.

Távozik Papp Tibor, a Totalcar rovatvezetője, aki összesen 14 évet töltött el az Indamedia autós lapjánál, és abból 8 évet főszerkesztőként, vagy éppen Andróczi Balázs, a Totalcar hírszerkesztője is, aki 22 évet töltött a lapnál, vagyis gyakorlatilag a kezdetektől a csapat tagja volt. A portál kereste az Indamedia sajtóosztályát, mi az oka a lapnál zajló személyi változásoknak, de nem kaptak semmiféle tájékoztatást. Varga Endre egy ideje az Index.hu lapigazgatójaként is ügyködik, valamint nemrég megválasztották a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) élére elnöknek. A Média1 telefonon kereste őt is, de többszöri próbálkozás ellenére sem fogadta a hívást, s visszahívás sem érkezett.

A Totalcartól már az elmúlt években is számos ismert név távozott. A lap mostanában gyakran egykori, ma már versenytársaknál lévő volt munkatársak évekkel ezelőtti anyagait is újraközli. Olyan sok ismétlést hoznak le, hogy ennek már önálló rovatnevet is kitaláltak. A mostani tömeges távozásokra utal az is, hogy a lap láthatóan már kezd emberhiánnyal küzdeni: csütörtökön egy álláshirdetést is közzétettek, melynek címe eredetileg az volt, hogy

A Totalcar az Indamedián keresztül 2020 óta Ziegler Gábor mellett Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez közeli üzletember vállalkozása. Az autós lap kiadója üzletileg nem igazán tűnik sikeresnek, a tavalyi évben például mindössze 5,9 millió forint adózott eredményt hozott össze az Opten céginformációs rendszerben lévő pénzügyi adatai szerint, pedig ehhez 249 millió forint árbevétel társul.