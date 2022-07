Doros Judit;

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

2022-07-22 10:25:00

A nyaralók "segítenek" az ivóvízellátásban

A kánikula, az aszály, a csapadékhiány és a Duna állásának folyamatos csökkenése miatt vízkorlátozást vezettek be huszonhárom Pest megyei településen – közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. A szolgáltató szerint egyelőre sehol sem alakult ki vízhiány, s annak érdekében, hogy ez így is maradjon, azt kérik a lakosoktól, törekedjenek az ivóvíz takarékos felhasználására, ne használják azt medencetöltésre, autómosásra, locsolásra – beleértve a közterületek hűsítését, portalanítását –, a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket pedig kapcsolják ki. Közölték: az utóbbi napokban a vízellátó rendszerek adatai alapján a vízfogyasztás egyértelműen növekedett, a fogyasztási igények további emelkedése pedig a a már most is kiélezetten üzemelő vízellátó rendszerekben kritikus üzemállapotot okozhat, ami miatt nagyobb kiterjedésű területen nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki. Ilyen esetben lajtos vízellátást biztosítanak.

– Szerencsére a vízszolgáltató figyelmeztető felhívása most időben érkezett, s azt reméljük, így nem alakulnak ki olyan áldatlan állapotok, mint korábban – idézte fel lapunknak Szente Kálmán Solymár Fidesz-KDNP-s polgármestere a július elején történteket, amikor a település magasabban fekvő részein a drasztikus nyomáscsökkenés és a tározók alacsony vízszintje miatt sokan több napig nem jutottak hozzá vezetékes ivóvízhez. Hozzátette: jelenleg naponta többször kapnak adatokat a DMRV Zrt-től a tározók vízkapacitásáról, s ez egyelőre nem ment ötven százalék alá, megnyugtatóan 70-75 százalékos a töltöttségük. Szente Kálmán szerint most az is segít, hogy sokan nyaralnak, ezért valamelyest kordában tartható a vízfogyasztás.

Arra a kérdésünkre, hogyan ellenőrzik, hogy a lakosok betartják-e a korlátozásokra vonatkozó előírásokat, azt felelte: ha ilyet tapasztalnak a járőrök, közterület-felügyelők vagy épp önkormányzati alkalmazottak, akkor felhívják a figyelmet a rendelet betartására. Egy solymári közösségi oldalon több lakos is jelezte, bepanaszolta a szomszédja, amiért ment az automata öntözőrendszer, noha volt, aki a rendelet kihirdetésekor épp dolgozott, így az automata rendszert csak munkából hazaérve tudta lekapcsolni. Akadt, aki a nyaralását megszakítva utazott haza, és lezárta az előre beprogramozott öntözőt, nehogy hasonló kellemetlenség érje.