2022-07-22 13:50:00

Semjén: a brüsszeli mainstream üldözi a keresztényeket

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért Tusványoson intézett kirohanást az Európai Unió ellen.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitotta meg a pénteki nap harmadik panelbeszélgetést Tusványoson, melyen ő maga és a kárpát-medencei püspökök vettek részt. Bár előzőleg hallhattunk már elég sok fura kijelentést a kormány nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős KDNP-s politikustól, így is döbbenetes volt az előadása. Egyház és nyugati világ kapcsolata, helyzete elemzése címén Semjén durván és primitíven ment neki Brüsszelnek és Washingtonnak.

Európa és a kereszténység viszonylatában azt kell látni, hogy az egyház ellenne Európa nélkül, lehetne bármely más kontinensen. De Európa nem létezhet a kereszténység nélkül, mert az európai civilizáció keresztény civilizáció. Különböző építőkövekből, de a kereszténység hozta létre az európai civilizációt – a görög, római, zsidó civilizáció elemeiből” hangsúlyozta Semjén. Álláspontja szerint az emberi jogok is abból a bibliai alapból fakadnak, hogy Isten saját képmására teremtette az embert, a világot.

A Nyugat és a kereszténység helyzete kapcsán leszögezte:

- mondta az Orbán-kormány miniszterelnök-helyettese.

Semjén olvasatában Brüsszelnek és Washingtonnak a nemzetállamok és a nemzetek eltűnése, a családok relativizálása is kiemelt célja. A nemzetek helyett a brüsszeli bürokrácia hatalma kívánatos számukra. „A brüsszeli mainstream keresztényüldözést folytat. II János Pál pápa szobrát el akarják tüntetni, de minél több muszlimot engednének be, hogy ily módon relativizálják a kereszténységet. Mi, magyarok, horvátok, szerbek, stb. tudjuk milyen a sária árnyékában élni, elég volt 150 év” - hangsúlyozta Semjén, többször aláhúzva, hogy Brüsszel a kereszténység kiiktatása céljából engedi be az iszlámot.

A nemzeteknek is el kell tűnnie a „brüsszeli, washingtoni” víziók szerint. „Ez a második alapötletük. De a nemzetek sokszínűsége a társadalom alapja, ha a nemzetet megpróbálják kilúgozni az emberiség értékeiből az pótolhatatlan vesztesség lenne.

- szögezte le a miniszterelnök-helyettes.

A család kiszorítása lenne e világhatalom harmadik nagy törekvése. De Semjén szerint „nem lehet nemet váltani, a kromoszómát nem lehet megváltoztatni, a természet rendje szerint a férfi férfi, a nő pedig nő. A családban a férfi apa, a nő anya. Minden más a természet rendjével áll szemben. Ez a küzdelem, ami ma zajlik. Azok akik ennek ellenkezőjét képviselik, azok nem progresszívek, amint hirdetik magukról.

A kereszténység védi a normalitást, a természet rendjét - zárta beszédét Semjén Zsolt a reggeli nyitóelőadáshoz képest legalább kétszereséra, mintegy 200 főre duzzadt hallgatóság előtt.

A miniszterelnök-helyettest követő erdélyi püspökök is rendre azt hangsúlyozzák, mennyire veszélyeztetett Nyugaton a kereszténység, szerintük a nyugati papok pedig megfélemlítettek, mert egyházi vezetők is elvárják, hogy igazodjanak a „divathoz”, ezért nem is merik bírálni a jelenlegi trendet.

"Az egyházi vezetők beszélgetése során, a kárpátaljai részvételnek is köszönhetően, hangsúlyosan napirendre került az ukrajnai háború kérdése is. A panell vége felé ismételten megszólaló Semjén Zsolt leszögezte, a magyar álláspont a helyes az ukrajnai háború kérdésében, teljesen megegyezik Ferenc pápa álláspontjával, hiszen a pápa is a fegyverszállítmány dömping helyett békét sürget."