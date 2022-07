R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;Konzervatív Párt;

2022-07-23 19:49:00

Két tűz között a toryk

Olyan jelöltek közül kell választaniuk, akiket sokan nem akartak a döntőben látni és megnyithatják a kaput a Munkáspárt hatalomra kerülése előtt.

Ahogy a végső forduló megelőző kiesési szakasz egy hete, úgy a Konzervatív Párt mintegy 160 ezerre becsült tagjának támogatásának megszerzéséért frissen elindult korteshadjárat is a félt sárdobálással kezdődött a brit kormánypárt vezetőválasztásán. A 357 tagú parlamenti frakció 137 képviselőjének rokonszenvét megszerzett Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és a 113 törvényhozó által támogatott Liz Truss külügyminiszter azzal indította augusztus végéig tartó kampányát, hogy kölcsönösen leszólták egymás adóterveit, mondván az tönkretenné a gazdaságot és a jelenlegi megélhetési válságot kiélezve még szegényebbé tenné a máris szorult helyzetben lévőket. Az öldöklőnek ígérkező összecsapás jelenlegi, meglepetést okozó állása szerint a 47 éves Liz Truss 68, 42 éves ellenfele 32 százalékos népszerűséget élvez a voksra jogosultak között. Ez komoly különbséget jelez a diplomácia vezetőjének parlamenti és párttagsági megítélése között, hiszen előbbiben egészen az utolsó körig le volt maradva Penny Mordaunt kereskedelmi államtitkár mögött.

A pandzsábi indiai gyökerekkel rendelkező Sunak, aki az Egyesült Királyság első nem fehér etnikumú miniszterelnöke lehetne az LBC rádiónak beszélt terveiről. Ismét leszögezte, hogy legkorábban 2023 őszén tartja lehetségesnek a személyi jövedelemadó csökkentését, mert ellenkező esetben a lépés csak tovább tüzelné a héten 40 csúcsra jutó, 9,4 százalékos inflációt, melynek enyhülését elemzők jövő év közepére remélik.

A létező legjobb oktatásban - winchesteri internátus, Oxfordi Egyetem rangos politika, filozófia és közgazdaságtan szakja, Standford Egyetem üzleti tanulmányok mesterképzés - részesült, majd a Goldman Sachsak dolgozó Sunak egyébként Margaret Thatcher méltó utódjának tekinti magát, noha pénzügyminisztersége idejére esett az utóbbi hetven év legmagasabb adószintje. Szerinte nem volna tisztességes, ha felelőtlen ígéretekkel kampányolna, bár tudja, egy virágzó gazdaság alapja az "alacsony infláció és az egészséges közkiadások".

Míg Sunak már serdülőként is konzervatív volt, Liz Truss leginkább egy szélkakasra emlékeztet. Munkáspárti elkötelezettségű szülők gyermekeként nőtt fel Észak-Angliában, majd a Liberális Demokratákhoz csatlakozott, hogy azután a toryk között végezze. Ugyanez a "rugalmasság" jellemezte az EU-tagsággal kapcsolatos álláspontját: következetes bennmaradáspártiból lett a Brexit híve. A számos miniszteri posztot betöltött politikus azt állítja, ő a szavahihető kettőjük között, az "emberek azt kapják, amit látnak". Ha valóban ő kerülne ki győztesen a párharcból, azonnali adócsökkentést hirdetne meg, az egyes családok évi 2500 fonttal (1,17 millió forinttal) felérő teherenyhítést könyvelhetnének el, ami Sunak szerint vagy 5 milliárd fonttal vetné vissza a költségvetést. Truss azzal vádolta riválisát, hogy a pénzügyminisztérium az elmúlt években egy bizonyos gazdasági orthodoxiát követett, amely a változásnak ellenállva nem produkált növekedést.

A két jelölt megjelenésében és kommunikációs felkészültségben is alaposan eltér egymástól. A saját jogán is multimilliomos, de felesége családja révén milliárdos Sunak nem rejti véka alá kifinomult ízlését. 180 fontos (84 ezer forintos) "okos" kávéstermosza, 5 fontos ropogós crisp zacskója, nem beszélve a néhány napja a Teesside Freeport építkezésen lekapott 490 fontos (230 ezer forintos) Prada cipője rendszeresen felborzolja a kedélyeket. Megnyerő, meggyőző videoklipjei jelzik, hogy hosszabb ideje készül fel médiatanácsadók segítségével Boris Johnson utódlására. Mindeközben pénteken Liz Truss egyik támogatója, Graham Stuart, külügyi államtitkár is elismerte, hogy nem saját főnöke "képes a legjobban eladni magát" a versenyben, míg mások javasolják, előnytelen öltözködésén változtatva "fogadjon fel egy személyi stylistot".

Még konzervatív politikusok, kiragadott példaként Mike Botting, az egyik kenti pártszervezet elnöke is "két tűz közé beszorulva" érzik magukat, míg egy az i napilapban név nélkül idézett tory vezető egyetért az elemzők zömével, hogy bármelyik is nyer kettőjük közül, a párt elveszti a következő választást és hosszú időre búcsút mondhat a hatalomnak.