P. L.;

gyász;Bajor Állami Operaház;halálhír;

2022-07-23 13:07:00

Vezénylés közben összeesett és meghalt Stefan Soltész magyar származású karmester

Stefan Soltész a Magyar Állami Operaháznak is visszatérő vendége volt. 73 éves korában érte a halál.

Vezénylés közben rosszul lett, majd meghalt Stefan Soltész magyar származású karmester - tudatta a Bajor Állami Operaház a Facebookon.

A művész A hallgatag asszony című Richard Strauss-opera vezénylése közben esett össze.

A Fidelio megjegyzi, hogy Stefan Soltész a Magyar Állami Operaháznak is visszatérő vendége volt, a jövő évadban Az árnyék nélküli asszony című Strauss-opera májusi és június előadásait vezényelte volna.

Stefan Soltész Nyíregyházán született 1949-ben, 1956-ban szüleivel Bécsbe emigrált, itt lett tagja a Wiener Sängerknaben fiúkórusnak. Zongoraművészi, karmesteri és zeneszerzői tanulmányokat folytatott, majd pályáját a Theater an der Wiennél kezdte. A Bécsi Állami Opera, a Salzburgi Ünnepi Játékok, valamint más osztrák és német zenei intézmények is karmestere lett, továbbá zeneigazgatói posztot töltött be a Braunschweigi Állami Színháznál és az esseni Aalto Színháznál. Emellett rendszeresen vezényelt világszerte a legnevesebb operaházakban.