2022-07-23 19:34:00

Mindenkit maga mögé utasított, világbajnok lett a magyar női kardcsapat Kairóban

A magyar csapat megszerezte első világbajnoki címét ebben a versenyszámban.

Aranyérmet nyert a magyar női kardcsapat a kairói vívó-világbajnokságon. A magyarok most aratták az első diadalukat 1999 óta, amikor a szakágban először rendeztek világbajnokságot.

A Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca négyes pénteken legyőzte az üzbégeket, majd a bolgárokat, ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között. A negyeddöntőtől a mérkőzéseket már szombaton, a vb utolsó napján rendezték. A magyarok előbb két tus különbséggel megverték az olaszokat, akiktől a június Európa-bajnokságon kikaptak, majd fölényesen nyertek a spanyolok ellen. A döntőben a franciákkal mérkőztek meg, és 45-40-re bizonyultak jobbnak úgy, hogy Pusztainak kétszer kellett beadnia a győzelmet érő tust.

A nyitó asszóban Pusztai 5-2-re verte Caroline Querolit, majd Battai 5-3-ra Sara Balzert, az első kör lezárásaként pedig Szűcs 5-2-re Sarah Noutchát. A lendület ezután sem tört meg, Battai 5-3-ra bizonyult jobbnak Querolinál, az ötödik asszóban viszont jött az első magyar vereség: Pusztai 7-5-re maradt alul Noutchával szemben. Következett Szűcs Balzer ellen, és sima 5-1-gyel növelte az előnyt. A harmadik kör 30-18-ról indult, és nem tört meg a lendület, Battai 5-1-re lépte le Noutchát. A nyolcadik asszó viszont egyáltalán nem sikerült, Szűcs 12-5-re kikapott Querolitól, de így is maradt kilenc tus az előnyből. Pusztai 40-31-nél ment fel a pástra Balzerrel szemben. A francia faragott valamit a hátrányából, de 44-38-nál Pusztai akcióját látta érvényesnek az asszóvezető, és már el is kezdődött a magyar ünneplés, csakhogy a franciák videózást kértek. Ez pedig nekik kedvezett, így 45-39 helyett 44-40-re módosult az állás. A következő akció viszont már egyértelmű volt, és következhetett az önfeledt magyar ünneplés. Pusztai az utolsó párharcot 9-5-re elvesztette, de a döntő pillanatokban határozott volt. A magyar csapat a nap folyamán egyre jobban vívott, és győzelmével még talán saját magát is meglepte.

A női kardválogatott a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Egyiptomban. Hétfőn győzött Szilágyi Áron kard egyéniben, majd csütörtökön második lett a Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat.