R. Hahn Veronika (London);

BBC Proms;zene;

2022-07-25 11:11:00

Három éve először teljes pompájában tér vissza a Proms

Addig kell élvezni a világ legnagyobb klasszikus zenei fesztiválját, amíg tart: a BBC-nek kiutalt előfizetési díj megszüntetése súlyos pénzügyi gondokat okozhat.

Nagyobb durranással aligha érkezhetett volna meg a BBC Proms 2022-es kiadása július közepén, mint Verdi drámai Rekviemével. A londoniak nagyon hiányolták a világ legnagyobbnak nevezett klasszikus zenei fesztiválját, amely az elmúlt két évben időben lerövidített, tartalmilag zanzásított változatban, majdhogynem romjaiban zajlott le. Idén végre visszatér a nyolchetes ünnep, melynek során szeptember 10-ig, azaz 57 napon át összesen 84 koncert csendül fel több mint 3000 muzsikus részvételével. Az első és az ikonikus „Utolsó estén”, mint ahogy több más alkalommal is a BBC Szimfonikus Zenekara lép fel, többnyire vezető karmestere, Sakari Oramo irányítása alatt.

Akármennyire is várják a zeneszeretők a most kezdődő szezont, van bennük egy rossz érzés a jövőt illetően. Boris Johnson bukásával ugyan a hozzá az utolsó percig hűséges kulturális minisztere, Nadine Dorries is várhatóan repül, de nem tudni, mi lesz az ő januárban tett ígéretével/fenyegetésével, hogy 2027-ig megszünteti a BBC-hez befolyó, már most befagyasztott előfizetési díjat. A tévékészülékkel rendelkezők által kipengetett, háztartásonként évi 159 font (76 ezer forint) nagyon fog hiányozni, amikor a BBC nagyszabású rendezvényeit, köztük a Promst, illetve saját zenekarait, köztük a glasgowi és cardiffi együtteseket kell majd finanszírozni. Ahogy erről a legutóbbi Sunday Times kulturális melléklete is beszámolt, vitatott, vajon egy más főszervező képes lenne, lesz- e hasonló színvonalat biztosítani a Promson, mint a BBC, melynek neve bármely zenekar vagy előadóművész számára minőségi biztosítékot jelent. Jelenleg a rendezvénysorozat lebonyolítási költségének 87 százaléka származik a licencdíjből, de Tim Davie BBC vezérigazgató már májusban jelezte, hogy ennek csökkennie kell. Évi 200 millió font megtakarítást kellene elérni, ami arra biztathatná a BBC Szimfonikusokat, hogy alternatív jövedelmek után nézzenek, többek között az egyik londoni riválisuk, a most még Sir Simon Rattle vezette Londoni Szimfonikusok által időben bevezetett streaming szolgáltatások révén. A Proms koncertjei egytől egyig élőben hallhatók a Radio 3 adásában, míg 22 hangverseny live tévéközvetítésre is „kvalifikálja magát”.

A pandémia végével, vagy legalábbis enyhülésével visszatérnek a Royal Albert Hall-ba a nagy külföldi zenekarok, köztük a Philadelphia Orchestra, Yannick Nézet-Séguin zenei igazgatóval, szeptember 8-án és 9-én. Az első este első felében amerikai zene hangzik fel, többek között Angel Blue lép fel Samuel Barber Knoxville: Summer of 1915 címet viselő lírai rapszódiájában, míg szünet után Beethoven 3., Eroica szimfóniája ragadtatja majd el az Albert Hall „alapjáraton” 5272 fős közönségét. Legalább ekkora izgalom kíséri a Berliner Philharmoniker szeptember 4-i és 5-i fellépését Sir Simon Rattle utóda, Kirill Petrenko vezényletével. Szerencsés kortárs zeneszerző a 96 éves amerikai zeneszerzőnő, Betsy Jolas, aki a második estén Beethoven Prometheus nyitánya és Mahler 1. szimfóniája közé ékelődik be bTunes című, részben a BBC által szponzorált világpremierjével. Amerikai zenénél maradva különleges élménynek ígérkezik a jazz-trombitás Wynton Marsalis skót motívumokat is tartalmazó Hegedűversenye a legnépszerűbb brit hegedűművésznők egyike, Nicola Benedetti előadásában.

Európa első, zömében fekete és etnikai háttérrel rendelkező muzsikusokból álló zenekara, a Chineke! Beethoven 9. szimfóniáját tűzi műsorára egy újabb amerikai, George Walker Lilacs címet viselő szvitjének társaságában. A sokoldalú komponista érdekessége, hogy ő az első fekete, aki elnyerte a Pulitzer-díj zenei változatát.

A merészebb műsorszerkesztés kategóriájába tartozhat az augusztus 2-i és 3-i hangverseny. Mindkét estén Beethoven 5. szimfóniája csendül fel, de az első alkalommal egyrészt kívülről, kotta nélkül játssza az Aurora zenekar, másrészt szünet előtt „Pat Kop”, a Magyarországon is ünnepelt Patricia Kopacsinszkaja is szerepet kap Sosztakovics 1. Hegedűversenyével. A második estén a „Sors” szimfóniát magában, egy ún. „relaxált" Prom keretében adják elő. Eredeti ötletnek tűnik a július 30-i koncert, mely Puccini kitűnő szereposztásban megvalósuló Köpenyét, az Il Trittico részét Dukas Bűvészinasával és Respighi remekével, a Róma kútjaival kombinálja. A manchesteri Hallé zenekart Sir Mark Elder vezényli.

Július 30-án mutatkozik be Londonban az Ukrán Szabadság Zenekar, mely Putyin háborúja elől menekülő, korábban a legkiválóbb helyi együttesekben játszó zenészekből állt össze. Az ukrán kulturális tárca rendkívüli felmentést adott a zenekarok katonakorban lévő férfi tagjainak, ezzel lehetővé téve, hogy a művészetek erejét demonstrálják kedvezőtlen viszonyok közepette. A kanadai-ukrán karmester, Keri-Lynn Wilson vezette vadonatúj társulat Valentin Szilvesztrov ukrán karmester és zongorista 7. szimfóniáján kívül egy Chopin zongoraversenyt, egy Beethoven Fideliójából vett részletet és Brahms 4. szimfóniáját tűzi műsorára. A néhány nappal később az Edinburghi Fesztiválon is megismételt produkciót nagyban elősegítette, hogy a rá nehezedő politikai nyomás alatt megtörve Priti Patel belügyminiszter eltekintett a 18 ezer fontra (8,6 millió forint) rúgó vízumköltségtől.