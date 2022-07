nepszava.hu;

2022-07-25 11:13:00

Heteken belül megérkezhetnek a majomhimlő elleni vakcinák Magyarországra

Az Európai Unió több mint 100 ezer adagot vásárolt.

Heteken belül megérkezhetnek a majomhimlő elleni vakcinák Magyarországra – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az RTL Klub megkeresésére.

A csatorna beszámolója szerint az Európai Unió több mint 100 ezer adagot vásárolt a majomhimlő elleni védőoltásból. Az oltóanyagokat lakosságarányosan osztják szét a tagállamok között, először a leginkább érintett országok kapják.

Mint arról mi is beszámoltunk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombaton globális egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a majomhimlő miatt. Ez a legmagasabb fokú riasztás, amelyet a WHO kiadhat.

Magyarországon eddig 33 majomhimlős esetet azonosítottak.