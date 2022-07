nepszava.hu;

Salgótarján;hatóság félrevezetése;kamu;

2022-07-25 15:47:00

Rablást kamuzott, csak ne kelljen beismernie barátnőjének, hogy nem dolgozik

A zsaruk büntetőeljárással „jutalmazták” a férfi kreativitását.

Szombat este, nem sokkal fél nyolc előtt érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Salgótarján egyik buszmegállójában három ismeretlen személy egy 21 éves férfit késsel megfenyegetett, megvert, majd elvett tőle 95 ezer forintot és egy baseball sapkát.

A salgótarjáni nyomozók ellenőrizték az elhangzottakat, de semmi nem támasztotta alá, hogy amit a 21 éves fiatalember elmondott, megtörtént volna. Több kérdést is feltettek neki, amely során önmagával ellentmondásokba keveredett, majd végül beismerte, hogy nem mondott igazat.

A beszerzett adatok elemzése és a nyomozati cselekmények elvégzése során megállapítást nyert, hogy a salgótarjáni lakosnál pénz nem is volt és a baseball sapkáját tőle senki nem vette el, azt ő rejtette el a közelben, amit a nyomozók a férfi által megmutatott helyen meg is találtak. A rendőrök megállapították, hogy a salgótarjáni lakos cselekményével félrevezette a hatóságot, és sérelmére nem követtek el sem rablást, sem más bűncselekményt. A rendőrök a férfival szemben hatóság félrevezetése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítanak büntetőeljárást, melyért akár két év börtönt is kaphat - zárul a rendőrség közlése.