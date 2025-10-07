Mindenki őszintén kamuzik - Biró Zsombor Auréllal a szürke zónáról

Filmíróként végzett, íróként a ma divatos autofikciós regénnyel debütált. A Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredekben felnövéséről, szülei válásáról vall, ami nemcsak azért érdekes, mert apja a női vízilabdacsapat egykori, igen eredményes szövetségi kapitánya, hanem mert játszik is a műfajjal, és persze az olvasóval is. Biró Zsombor Auréllal beszélgettünk.