Lapunk elért egy olyan közös képviselőt, aki „tájékoztató a hulladékkezelés változásáról 2025. október 01-től” címmel szintén szétküldte a kamufigyelmeztetést az általa kezelt lakások tulajdonosainak.
Filmíróként végzett, íróként a ma divatos autofikciós regénnyel debütált. A Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredekben felnövéséről, szülei válásáról vall, ami nemcsak azért érdekes, mert apja a női vízilabdacsapat egykori, igen eredményes szövetségi kapitánya, hanem mert játszik is a műfajjal, és persze az olvasóval is. Biró Zsombor Auréllal beszélgettünk.
Én elhiszem, Magyarország hozzá akar járulni ahhoz, hogy az EU újra nagyszerű legyen, de ebben csak van valami trollkodás – mondta egyik forrásunk.
Törvényi alapja nincs az elnevezéseknek, így minden bizonnyal egy hoaxról beszélhetünk.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, gyorsított eljárásban kérik felvételüket az észak-atlanti szövetségbe.
Az orosz elnök beszédében külön fejezetet szentelt a Nyugat ekézésének, az Egyesült Államokról egyebek között azt mondta, "olyan gátlástalanul hazudozik, mint Joseph Goebbels".
A külgazdasági és külügyminiszter bírálta a Népszavát, de semmilyen, az orosz gázárbecsléseinket cáfoló adatot nem közölt.
Dicsérő véleményeket közöltek, milyen remek programot indítottak. A gond, hogy a hallgatók véleménye mellett látható fényképeket kis kereséssel bárki beszerezheti.
A zsaruk büntetőeljárással „jutalmazták” a férfi kreativitását.
Az orvosi vizsgálat szerint Gosiame Thamara Sithole terhes sem volt.
Most gyorsan és határozottan felléptek a rendőrök, mert ez közveszéllyel való fenyegetés. Az összes többi hasonló oldal viszont zavartalanul működik.
A rendőrök két férfit értek tetten, majorannát és sütőporos paketteket találtak náluk.
Két kislány a sínek közé esett - ezt mondta egy férfi a segélyhívón keresztül a BKK diszpécserszolgálatának, mert bezáródott előtte a metró ajtaja.
Semjén Zsolt vadászós sztorija sok meglepetést nem okozott, ismerni ugyanis egy ideje a derék kereszténydemokrata hozzállását természethez és az élőlényekhez, ám a történet mégiscsak képes bonyolódni: belekeveredtek ugyanis a "véderők", kormánypárti politikusok, akik szerecsenmosdatásra vállalkoztak, vagy tán muszáj volt nekik.
A 2013-2014-es, összesen 25 százalékos rezsicsökkentéssel az Orbán-kabinet nem hogy csak lekövette a piaci változásokat, de még nyerészkedett is a rezsiharcon - derül ki az MSZP kiperelte anyagokból.
Az Orbán-kormány évente többet juttat - trükkösen - az adófizetők pénzéből a víziközműveknek, mint amennyit a polgárok a rezsicsökkentésen megtakarítanak.
Nyári táborokat, az ELTE hallgatóinak pedig munkát hirdetett egy angliai alapítású cég. A szülőktől beszedett pénzek, valamint az egyetemistáktól kért regisztrációs díj megszerzése után azonban a táborok elmaradtak, a pénzüket sokan nem kapták vissza. A szervező cég fenyegetőzik, a rendőrség csalás miatt nyomoz.