Rasszista beszédet mondott Orbán Viktor Tusványoson a román hírtévé szalagcíme szerint

2022-07-25 16:53:00

Nem éppen pozitív kontextusban emlegetik a kormányfő szavait.

Természetesen nem csak itthon, de Romániában is nagy visszhangot kapott a miniszterelnök tusványosi beszéde.

A Digi24 román hírtelevízió a Guardian beszámolóját vette át, ahol most az alábbi szalagcímmel fut a tudósítás:

„Mi (a magyarok) nem vagyunk vegyes faj... és nem is akarunk vegyes fajjá válni” – mondta Orbán szombaton. Hozzátette, hogy azok az országok, ahol európaiak és nem európaiak keverednek, „már nem nemzetek”. Orbán évek óta hangoztat hasonlókat, de ezek a megjegyzések egyértelműen szélsőséges kifejezésekkel voltak megfogalmazva – tudósítja a román nézőket a Digi 24, és arról is informál, hogy Orbán Viktor 2014-ben itt mondta el először, hogy „illiberális demokráciát” akar építeni Magyarországon. A román politikai pártok és különböző politikai szereplők is tiltakoztak a tusványosi beszédben elhangzottak ellen. A szociáldemokraták és liberálisok mellett Alin Mituță román EP-képviselő is dühösen reagált Orbán megjegyzéseire. „Faji vagy etnikai »tisztaságról« beszélni, különösen egy olyan vegyes régióban, mint Közép- és Kelet-Európa, nemcsak téveszme, hanem veszélyes dolog is. Akárcsak Orbán maga” – írta a képviselő a Twitteren.

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban.



Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5