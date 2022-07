MTI-Népszava;

Rétvári Bence;börtön;embercsempészet;

2022-07-25 17:51:00

Rétvári: a magyar börtönökben lévő fogvatartottaknak több mint 10 százaléka embercsempész

A belügyi államtitkár közléséből persze egy jó kis brüsszelezés sem maradhatott ki.

Meghaladta a tíz százalékot azoknak a magyarországi fogvatartottaknak az aránya, akik embercsempészettel összefüggő bűncselekmények elkövetői - közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Schmehl János, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: „ma már a magyar börtönökben lévő fogvatartottaknak több mint 10 százaléka embercsempész”. A körülbelül 19 ezer fogvatartott közül több mint 2 ezer embercsempész - mondta. Hozzátette: ez mutatja azt, hogy milyen nagymértékű az embercsempészet része a hazai bűnözésben. A politikus közölte: az ilyesfajta bűncselekmények miatt fogvatartottak elsöprő többsége, 88 százaléka nem magyar állampolgár. Ez a fogvatartásban is „nagyon sok nehézséget” és többletfeleadatot jelent.

Rétvári Bence kiemelte:

Schmehl János vezérőrnagy kiemelte: az elmúlt években szembesültek azzal, hogy az embercsempészettel összefüggő bűncselekmények elkövetőinek a száma „folyamatosan és szignifikánsan nő”, ma már minden tizedik rab tartozik ebbe a körbe. Számos kihívással kellett szembenézniük amiatt, hogy ezen fogvatartottak jelentős része nem magyar állampolgár. A börtönpopuláció összetétele is számottevően változott meg - mondta. Megjegyezte, ilyen nagymértékű növekedést 33 évnyi pályafutása alatt nem látott egy adott elkövetői körhöz kapcsolódó fogvatartotti populáció esetében. Beszámolt arról is, hogy Szegeden a fogvatartotti állomány 22 százaléka érintett volt az embercsempészetben. Ez azt jelenti, hogy a Csillagban minden ötödik rab tartozik ebbe a körbe.

A vezérőrnagy közölte, 19-20 százalékos az arány Szombathelyen, Kiskunhalason, Pálhalmán és a fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben.

Az érintett fogvatartottak magas száma jelenleg letartóztatását tölti és jellemzően börtönfokozatú szabadságvesztést szabnak ki rájuk. A jogerős fogvatartottak közül legtöbben 2 és 10 év közötti büntetésüket töltik - mondta hozzátéve: esetükben más kapcsolódó bűncselekmények is vannak, például erőszakos, súlyos bűncselekmények. Kitért arra is, hogy az érintett rabok elhelyezése és kezelése nem csupán nyelvi, hanem ideológiai, vallási hovatartozásuk okán is plusz terhet ró a magyar büntetés-végrehajtási szervezetre.