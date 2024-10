Rétvári Bence: A rendőröknek is érkezett a megemelt fizetés

A bajban mindig számíthatunk rájuk, ők is számíthatnak a kormányra – mondta az államtitkár. Egy pályakezdő tiszthelyettes, aki 2022-ben 267 ezer forintot keresett, most 463 ezer forintot kap, egy pályakezdő tiszt, aki korábban 393 ezer forintot vitt haza, most már 589 ezer forintot keres.